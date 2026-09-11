Даже 8-летние подушки задышат чистотой: как за 1 стирку вернуть им свежесть и форму

Как постирать подушку и не испортить наполнитель

Подушки с синтетическим наполнителем — холлофайбером, синтепоном, комфорелью — со временем накапливают пыль, пот и теряют объём. Стирать их можно, но важно соблюдать правила, чтобы наполнитель не сбился в комки.

Подготовка

Снимите наволочку и защитный чехол, если он есть. Проверьте целостность ткани: дырочки нужно зашить, иначе наполнитель вывалится при стирке. Перед загрузкой в машину полезно выбить подушку или пропылесосить.

Машинная стирка

Синтетические подушки не боятся машинной стирки, если выбран правильный режим, считает эксперт по чистоте, блогер Марина Жукова. Стирайте только по одной подушке за раз — так наполнитель промоется равномерно.

Первый этап — предварительное полоскание без отжима. Это нужно, чтобы наполнитель равномерно пропитался водой. Затем, не вынимая подушку, добавьте в отсек для порошка 2 столовые ложки геля для стирки. Выберите режим «Синтетика» или «Деликатная стирка» при температуре 30–40C. Отжим — минимальный или отключён.

Чтобы наполнитель не сбился, положите в барабан пару шариков для стирки или теннисных, если нет специальных.

Ручная стирка

Подушку можно постирать и вручную. Налейте в таз тёплую воду (30–40C), разведите в ней мягкое моющее средство. Замочите подушку на 15–20 минут. Аккуратно сжимайте её руками, не выкручивайте и не трите сильно. Прополощите минимум 3 раза в чистой воде.

Сушка

После стирки не выкручивайте подушку, дайте стечь воде. Сушите в горизонтальном положении на решётке или на нескольких стульях, поставленных рядом, вдали от прямых солнечных лучей и не на батарее. Периодически встряхивайте и переворачивайте подушку, чтобы наполнитель не скомкался и просох равномерно.

После высыхания хорошо взбейте подушку руками. Если образовались комки, аккуратно расправьте наполнитель через ткань. Для восстановления объёма можно слегка пропарить чехол утюгом с паром при низкой температуре.

Мнение хозяек

Не все современные хозяйки готовы стирать подушки.Они предлагают свои варианты, как поддерживать чистоту.

"Есть компании, которые профессионально занимаются чисткой подушек, включая перьевыех. А стирать подушку в машине стиральной я не рискую". "Просто купите чехол на молнии и стирайте его хоть каждую неделю, и подушка будет чистой".

Вывод

Стирать подушки с синтетическим наполнителем можно и нужно — не реже 2–3 раз в год. Главное: температура до 40C, жидкое моющее средство, минимальный отжим и правильная сушка в горизонтальном положении. При соблюдении этих правил подушка вернёт свежесть и форму, а наполнитель не собьётся.

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