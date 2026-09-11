Вагонка на балконе почернела от времени и сырости: одно средство из хозмагазина возвращает доскам цвет свежего дерева

Отбеливаем почерневшую древесину на балконе одним средством - эффект через 20 минут

Вагонка на балконе имеет свойство чернеть и покрываться темными пятнами из-за сырости. В хозяйственных магазинах можно найти специальный отбеливатель, который позволит избавиться от грибка и различных потемнений.

Как разводить концентрат

Изначально вагонку следует очистить от пыли и старого покрытия. Отбеливатель для древесины продается в виде концентрата, поэтому его нужно развести с водой в соотношении 1:1. При сильном поражении грибком допускается использовать более насыщенный раствор.

Наносить отбеливатель удобнее синтетической кистью. Достаточно просто провести по доскам, втирать средство не нужно, так как оно и так впитается в верхний слой вагонки.

Изменения появятся уже через 20 минут, но в некоторых случаях потребуется и до нескольких часов.

Что делать с глубокими потемнениями

Если грибок вошел в более глубокие слои древесины, то потребуется дополнительная обработка. Нужно провести работы в тот момент, когда температура будет ниже +10 градусов.

После полного подсыхания на вагонке образуется налет, который легко удалить влажной тряпкой. Работать с отбеливателем нужно в перчатках, а также не забывать про проветривание.

Защита для дерева

После процедуры лучше всего задуматься о защите древесины. Отбеливатель способен вернуть дереву прежний оттенок, но со временем потемнение снова вернется.

Именно поэтому лучше всего использовать защитную пропитку. Старые доски, которые уже стали разрушаться, следует заменить на новые.

Вывод

При потемнении вагонки на балконе можно использовать специальный отбеливатель. Это средство проникает в слои древесины, удаляет грибок, темные пятна. Балкон сможет приобрести более ухоженный вид без замены досок.

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