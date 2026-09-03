1 таблетка в вазу – и цветы стоят 2 недели как свежие: не букет, а благоухающий оазис

Как сохранить жизнь цветам в вазе

Срезанные цветы часто вянут уже на второй день после покупки. Однако опытные цветоводы знают, как продлить их жизнь на несколько недель. Особенно актуален этот вопрос к 1 сентября, когда букеты дарят учителям. Несколько простых приемов помогут сохранить свежесть любых цветов надолго.

Ледяная вода вместо комнатной

Большинство цветов родом из прохладного климата, поэтому тепло для них губительно. Наполните вазу ледяной водой, добавьте несколько кубиков льда и регулярно подкладывайте их в течение дня. Держите букет подальше от батарей и прямых солнечных лучей. Чем холоднее вода, тем дольше цветы будут стоять с упругими стеблями и свежими бутонами.

Питание и защита от бактерий

В водопроводной воде размножаются бактерии, которые забивают сосуды стеблей. Бросьте в вазу 1 таблетку аспирина — она замедлит рост микроорганизмов. Альтернатива — чайная ложка сахара: она питает растение, но без аспирина сладкая среда ускорит гниение. Также можно добавить уксус или лимонную кислоту — они подкисляют воду и подавляют бактерии.

Ночной холод и ежедневная замена

Меняйте воду каждый день — это ключевое правило. На ночь выносите вазу на застекленный балкон, если температура не опускается ниже 2 °C. Холод замедляет раскрытие бутонов и продлевает их жизнь. Утром возвращайте цветы в комнату, обновите срез стебля на 1 см и снова поставьте в холодную воду.

Дополнительные хитрости цветоводов

Обрывайте нижние листья, которые будут контактировать с водой — они быстро загнивают. Каждый день делайте свежий косой срез стебля: так увеличивается площадь впитывания влаги. Для особо увядших цветов есть экстренный метод: заверните их в мокрую бумагу и поставьте в холодильник на 2–3 часа — это вернет свежесть даже поникшим растениям.

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