Симфония вместо первого звонка: чем удивит школа Глинки в Петербурге

Невский район Петербурга получил огромный подарок.

Сегодня на Союзном проспекте распахнуло двери третье здание детской школы искусств имени М. И. Глинки. Это не просто пристройка, а настоящий культурный кластер для детей площадью почти 9000 квадратных метров.

Масштаб и цифры

Места здесь хватит всем — учиться музыке, танцам и театру смогут сразу 680 ребят. Главное богатство нового корпуса — два концертных зала. Большой рассчитан на 600 зрителей, малый — на 200.

Теперь школа может сама проводить крупные фестивали, а не арендовать площадки по всему городу.

Главная фишка — оркестровая яма

Обычно такие технические решения можно встретить только в Мариинском театре или Михайловском. Но директор школы настояла: в большом зале должна быть настоящая оркестровая яма.

Губернатор Александр Беглов признался, что это первый подобный опыт для города в образовательных учреждениях, сообщил Смольный.

Наличие ямы позволяет ставить полноценные оперы и мюзиклы, где оркестр сидит внизу, не мешая действию на сцене.

Кто будет там заниматься?

Новое здание забирают под себя театральное, хореографическое и хоровое отделения. Главная звезда школы — хор «Перезвоны». У этих ребят уже 28 Гран-при международных конкурсов, их голосами гордится весь город.

Но самое интересное произойдет в старых зданиях школы. Из-за того, что часть коллективов переехала, там освободились площади. В результате в школе появятся новые направления: музыкальный фольклор, духовые и ударные инструменты.

Откуда взялась эта махина?

Школа на Союзном — лишь третья часть большого пазла. Само учреждение существует уже около 35 лет. За эти годы оно выросло из скромного кружка музыки во флагман детского образования.

Статистика говорит сама за себя: ежегодно более 400 учеников становятся лауреатами разных конкурсов, а педагоги получают президентские награды. Кстати, строительство обошлось бюджету примерно в 2 миллиарда рублей.

Память через искусство

В новом корпусе обязательно продолжат учить тому, о чем нельзя забывать. Через танцы и песни дети будут изучать историю Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Для этого хореографам создали идеальные условия: просторные залы с современным покрытием и зеркалами во всю стену. Там уже тренируются ансамбли классического танца, а также коллективы современного танца «PRESTO» и «Невская палитра».

Торжественная часть открытия школы закончилась вручением сертификата. Школа получит деньги на покупку новых духовых инструментов отечественного производства — скоро у них появится свой собственный духовой оркестр.

А после перерезания ленточки гости услышали тех, ради кого всё это строилось: хор «Перезвоны», школьные оркестры и танцоры дали полноценный концерт. Первый звонок в этих стенах прозвучал как начало большой симфонии.