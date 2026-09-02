Скупаю пледы в Fix Price за 79 рублей и режу на квадраты: 10 применений, ради которых беру их по несколько штук

Недорогой флисовый плед принято покупать для дивана или кровати, но этот материал может пригодиться и в других целях. Он является достаточно прочным, мягким, при этом края пледа не будут осыпаться, если начать его разрезать. Одно изделие может превратиться в стопку салфеток для хозяйства.
Способы использования кусочков пледа
- Для удаления пыли с мебели. Флис не царапает гладкие поверхности мебели, поэтому небольшой квадрат ткани можно использовать в качестве сухой салфетки для шкафов, столов, стульев, полок, комодов и т.д.
- Для жалюзи. Этот вид штор словно притягивает пыль, при этом обычно убирать ее очень сложно. Отделите от пледа узкую полоску ткани, оберните вокруг линейки или щипцов, после чего удалите пыль с двух сторон.
- Под холодные сковородки. Вырежьте из флиса круги, прокладывайте ими кухонную утварь при хранении стопкой. Ткань будет уменьшать трение между поверхностями.
- Для обуви. Еще одну салфетку можно использовать для удаления пыли с обуви, а также нанесения крема.
- Под цветочные горшки. Флис позволит защитить подоконник от мелких царапин и желтых пятен, которые обычно образуются после тяжелых горшков.
- Для радиаторов отопления. Длинный кусок флиса можно протянуть между секциями батареи и провести уборку там, куда обычно не добирается тряпка.
- Упаковка для посуды. Кусочки пледа станут спасением при переезде, так как ими можно переложить хрупкую посуду.
- Для бытовой техники. Небольшие кусочки флиса используйте для настольных ламп, телевизора и других предметов, которые могут оставлять следы на поверхности.
- Для лап собаки после прогулки. Постелите небольшую салфетку возле двери, что позволит убрать с лап собаки сухую грязь.
- Для ящиков и корзин. Если положить на дно емкостей салфетки из флиса, то это уменьшит шум от банок, инструментов и прочих предметов.
Совет: после покупки обязательно постирайте плед, что позволит понять качество материала. Вы сможете узнать, линяет ли ткань, а также, что произойдет, когда плед подсохнет, сообщает kinoafisha.info.
Вывод
Флисовый плед можно использовать не только по назначению, ведь он способен заменить большую пачку салфеток. Материал не подходит для горячей посуды, огня и нагревательных приборов, однако в остальных случаях он точно выручит.
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