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Скупаю пледы в Fix Price за 79 рублей и режу на квадраты: 10 применений, ради которых беру их по несколько штук

Опубликовано: 2 сентября 2026 23:16
 Проверено редакцией
Скупаю пледы в Fix Price за 79 рублей и режу на квадраты: 10 применений, ради которых беру их по несколько штук
Скупаю пледы в Fix Price за 79 рублей и режу на квадраты: 10 применений, ради которых беру их по несколько штук
Городовой ру
Что можно сделать с пледами из Fix Price - пригодятся не только для дивана

Недорогой флисовый плед принято покупать для дивана или кровати, но этот материал может пригодиться и в других целях. Он является достаточно прочным, мягким, при этом края пледа не будут осыпаться, если начать его разрезать. Одно изделие может превратиться в стопку салфеток для хозяйства.

Способы использования кусочков пледа

  • Для удаления пыли с мебели. Флис не царапает гладкие поверхности мебели, поэтому небольшой квадрат ткани можно использовать в качестве сухой салфетки для шкафов, столов, стульев, полок, комодов и т.д.
  • Для жалюзи. Этот вид штор словно притягивает пыль, при этом обычно убирать ее очень сложно. Отделите от пледа узкую полоску ткани, оберните вокруг линейки или щипцов, после чего удалите пыль с двух сторон.
  • Под холодные сковородки. Вырежьте из флиса круги, прокладывайте ими кухонную утварь при хранении стопкой. Ткань будет уменьшать трение между поверхностями.
  • Для обуви. Еще одну салфетку можно использовать для удаления пыли с обуви, а также нанесения крема.
  • Под цветочные горшки. Флис позволит защитить подоконник от мелких царапин и желтых пятен, которые обычно образуются после тяжелых горшков.
  • Для радиаторов отопления. Длинный кусок флиса можно протянуть между секциями батареи и провести уборку там, куда обычно не добирается тряпка.
  • Упаковка для посуды. Кусочки пледа станут спасением при переезде, так как ими можно переложить хрупкую посуду.
  • Для бытовой техники. Небольшие кусочки флиса используйте для настольных ламп, телевизора и других предметов, которые могут оставлять следы на поверхности.
  • Для лап собаки после прогулки. Постелите небольшую салфетку возле двери, что позволит убрать с лап собаки сухую грязь.
  • Для ящиков и корзин. Если положить на дно емкостей салфетки из флиса, то это уменьшит шум от банок, инструментов и прочих предметов.

Совет: после покупки обязательно постирайте плед, что позволит понять качество материала. Вы сможете узнать, линяет ли ткань, а также, что произойдет, когда плед подсохнет, сообщает kinoafisha.info.

Вывод

Флисовый плед можно использовать не только по назначению, ведь он способен заменить большую пачку салфеток. Материал не подходит для горячей посуды, огня и нагревательных приборов, однако в остальных случаях он точно выручит.

Ранее портал "Городовой" рассказал, в каких целях можно использовать бересту в домашних условиях.

Автор:
Полина Аксенова
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