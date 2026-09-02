Запах бензина, 9 копеек и тарахтение «лунохода»: Петербург прокатился сквозь сто лет автобусной истории

Автобусы проехали ровно там, где сто лет назад ходил самый первый городской маршрут.

В Петербурге прошел традиционный ретропробег «Ленинградский рейс». В этом году он стал частью большого юбилея — 100-летия регулярного автобусного движения.

Торжественный старт колонне дали заместитель председателя городского Комитета по транспорту Ольга Пискунова и глава «Пассажиравтотранса» Андрей Лызин.

Маршрут сквозь столетие

Автобусы проехали ровно там, где сто лет назад ходил самый первый городской маршрут. Только названия остановок тогда звучали иначе: Сад Трудящихся (сейчас Александровский сад) и Детскосельский вокзал (ныне Витебский).

Во время поездки пассажирам не просто показывали старую технику. Им рассказали, как платили за проезд в советское время. На память все получили сувенирные билеты, сделанные точь-в-точь как советские картонки.

Герои пробега: кто вез ленинградцев?

В колонне собрали настоящую коллекцию машин времени. Каждая из них — это целая эпоха:

ЗИС-8 «Стандарт» . Предвоенный трудяга. Именно эти машины во время блокады Ленинграда выходили на ледовую трассу Дороги жизни, перевозя людей и хлеб.

. Предвоенный трудяга. Именно эти машины во время блокады Ленинграда выходили на ледовую трассу Дороги жизни, перевозя людей и хлеб. ЗИС-155 . Главный автобус хрущевской оттепели. Когда город начал стремительно расти и появились новые районы вроде Купчино или Гражданки, именно такие желтые машины первыми пришли туда к людям.

. Главный автобус хрущевской оттепели. Когда город начал стремительно расти и появились новые районы вроде Купчино или Гражданки, именно такие желтые машины первыми пришли туда к людям. ЗИС-5В («Захар Иванович») . Машина-легенда с деревянно-металлической кабиной. Шоферы любили её за то, что она чинилась буквально «на коленке» и могла ехать даже на самом плохом топливе.

. Машина-легенда с деревянно-металлической кабиной. Шоферы любили её за то, что она чинилась буквально «на коленке» и могла ехать даже на самом плохом топливе. ЛиАЗ-677М . Тот самый «луноход», который знает каждый рожденный в СССР. Это был первый советский автобус с автоматической коробкой передач. Его характерное тарахтение мотора знал весь двор.

. Тот самый «луноход», который знает каждый рожденный в СССР. Это был первый советский автобус с автоматической коробкой передач. Его характерное тарахтение мотора знал весь двор. ЛАЗ-695Н . Теплый украинский автобус. За его уютный салон и мягкие сиденья его обожали пассажиры пригородных рейсов.

. Теплый украинский автобус. За его уютный салон и мягкие сиденья его обожали пассажиры пригородных рейсов. Ikarus 260 и Ikarus 280. Знаменитые венгерские «гармошки». Они проработали на улицах города четыре десятилетия. Желто-синий Икарус для многих до сих пор пахнет школой и каникулами у бабушки.

Как всё начиналось: немного истории

Настоящая история регулярных маршрутов началась только после революции. 1 сентября 1926 года от Александровского сада отошли два немецких автобуса VOMAG. А дальше пошло-поехало:

Блокада: Осенью 1941 года движение встало. Но зимой 1942-го механики ценой невероятных усилий завели замерзшие моторы. Сорок автобусов ушли на Ладогу возить эвакуированных детей и грузы по льду.

Осенью 1941 года движение встало. Но зимой 1942-го механики ценой невероятных усилий завели замерзшие моторы. Сорок автобусов ушли на Ладогу возить эвакуированных детей и грузы по льду. Расцвет: К концу 1980-х парк разросся до 4800 машин. Город обслуживали почти 500 маршрутов.

К концу 1980-х парк разросся до 4800 машин. Город обслуживали почти 500 маршрутов. Девяностые: Время было тяжелым. Новой техники не хватало, старые ЛиАЗы и Икарусы ходили переполненными, а интервалы могли достигать часа. Спасение.м стали маршрутки на базе «ГАЗелей» и подержанных Ford Transit.

Сегодня городские власти делают ставку на экологию. По улицам уже бегают современные электробусы, которые заряжаются прямо в движении от контактной сети.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Смольный готовит фильтр для водителей