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Больше не тру унитаз до опупения: закладывают влажные салфетки и «Белизну» – проблема чистоты санузла решается в момент

Опубликовано: 2 сентября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Больше не тру унитаз до опупения: закладывают влажные салфетки и «Белизну» – проблема чистоты санузла решается в момент
Больше не тру унитаз до опупения: закладывают влажные салфетки и «Белизну» – проблема чистоты санузла решается в момент
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Как быстро отмыть унитаз

Для эффективного удаления мочевого камня и известкового налета с поверхности унитаза не требуется огромных усилий или приобретения дорогостоящих специализированных средств. Рекомендуем применить метод, предложенный экспертом в сфере домоводства Еленой Матвеевой.

По словам специалиста, использование ершика для чистки унитаза часто является неэффективным, поскольку он не обеспечивает доступ к труднодоступным участкам и не способен справиться с интенсивными загрязнениями.

В качестве альтернативного решения Матвеева предлагает использовать влажные антисептические салфетки в сочетании с хлорсодержащим средством, таким как «Белизна». Такая комбинация не только эффективно удаляет загрязнения, но и обеспечивает дезинфекцию поверхности.

Для начала необходимо полностью удалить воду и тщательно протереть внутреннюю поверхность унитаза. Затем тканевые салфетки следует обильно смочить дезинфицирующим средством и разместить по чаше таким образом, чтобы обеспечить покрытие всех труднодоступных участков.

После этого унитаз закрывается крышкой и выдерживается в течение тридцати минут. По истечении указанного времени останется лишь удалить салфетки и спустить воду. В результате унитаз будет идеально чистым.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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