Заплати полторы тысячи или жди приставов: как в Петербурге ловят «зайцев»

Названы главные эпицентры ловли безбилетников в Петербурге.

Езда без билета в Петербурге уже давно перестала быть безобидной глупостью. Контролеры выходят в рейды каждый день, а к тем, кто игнорирует штрафы, без предупреждения приходят судебные приставы.

Разбираемся, сколько стоит проезд «за компанию» и на каких маршрутах контролеры ловят нарушителей чаще всего.

Не заплатил за проезд — отдашь в разы больше

Сегодня штраф за неоплаченный проезд в Петербурге составляет 1 500 рублей. На его оплату государству дается ровно 60 дней.

Если забить на квитанцию, дело передадут судебным приставам. С начала года они уже выбили из нарушителей больше 80 тысяч рублей. Сентябрь приставы встретили с 111 открытыми делами на горожан, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП.

Чем это грозит? Приставы не просто шлют бумажные письма. Они быстро находят банковские счета, списывают долг принудительно, а сверху могут наложить исполнительский сбор или вовсе заблокировать карту.

Где ловят безбилетников: автобусы против метро

Больше всего «зайцев» выявляют в автобусах. За шесть месяцев контролеры успели проверить более 650 тысяч пассажиров на 344 маршрутах. Итог — 13,2 тысячи выписанных протоколов.

В метро ситуация совсем другая. Проскочить через турникеты незамеченным почти невозможно. Из 341 миллиона пассажиров без билета попались меньше 0,1%. Протоколы составили всего на 253 человека.

«Любимые» районы и маршруты контролеров

Статистика показывает, что чаще всего проезд не оплачивают жители трех районов:

Приморского,

Выборгского,

Кронштадтского.

Если говорить про конкретные автобусы, то больше всего протоколов выписывают на популярных маршрутах №191, №288 и №121.

В метро самыми «рискованными» станциями для любителей халявы стали:

«Площадь Восстания»,

«Улица Дыбенко»,

«Купчино».

Как не попасть на штраф случайно

Иногда люди становятся безбилетниками не по своей воле, а из-за глюка валидатора.

Чтобы не спорить с контролером, всегда смотрите на экран прибора. Зеленая галочка и сигнал — знак того, что проезд оплачен. Если загорелся красный крестик или прибор молчит, приложите карту еще раз.

Отдать 65 рублей за проезд в любом случае выгоднее, чем потом объясняться с приставами из-за полутора тысяч.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге продадут редкие «Подорожники» за 90 рублей.