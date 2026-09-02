Когда сажать чесок под зиму в 2026-ом: Лунный календарь, сроки по регионам и другие особенности посадки

Благоприятные дни для посадки чеснока осенью 2026 года

Посадка озимого чеснока требует точности: ошибёшься на пару недель — рискуешь остаться без урожая. Слишком ранняя посадка приведёт к тому, что зубчики тронутся в рост до морозов и вымерзнут. Слишком поздняя — они не успеют укорениться и погибнут. Главным ориентиром для огородников должен стать не календарь, а погода и состояние почвы, пишет ИА Chitamedia.

Идеальное время для посадки: три главных ориентира

Агрономы и опытные садоводы сходятся во мнении: чеснок нужно сажать, когда почва на глубине 5–7 см остынет до +8...+10 C. При этом до устойчивого промерзания земли должно оставаться не менее 3–4 недель. Этого времени зубчикам достаточно, чтобы отрастить корни, но не дать зелёных всходов.

В дневные часы температура воздуха не должна подниматься выше +7...+8 C, а ночью уже должны быть заметны первые заморозки. Важно, чтобы после посадки по прогнозам не ожидалось устойчивого возвращения тепла (+10 C и выше).

Сроки по регионам: где и когда сажать

Климат в России сильно различается, поэтому сроки посадки озимого чеснока в 2026 году для каждого региона свои.

Сибирь и Урал . Посадочные работы стараются завершить с 5 по 25 сентября, в идеале — с середины сентября до начала октября. Грядку после посадки обязательно мульчируют.

. Посадочные работы стараются завершить с 5 по 25 сентября, в идеале — с середины сентября до начала октября. Грядку после посадки обязательно мульчируют. Ленинградская область . Оптимальное окно — с 10 по 30 сентября.

. Оптимальное окно — с 10 по 30 сентября. Средняя полоса и Подмосковье . Лучшее время — с 20 сентября по 10 октября. При тёплой осени сроки могут сместиться даже на конец октября.

. Лучшее время — с 20 сентября по 10 октября. При тёплой осени сроки могут сместиться даже на конец октября. Юг России. Здесь осень тёплая, поэтому посадку можно проводить позже: с 1 по 25 октября или даже в ноябре.

Лунный календарь на 2026 год: благоприятные дни

Многие огородники сверяются с лунным календарём, чтобы выбрать самые удачные даты. Считается, что посадка на убывающую Луну способствует развитию мощной корневой системы.

В 2026 году лучшими днями для посадки озимого чеснока считаются:

Сентябрь: 1, 2, 6–8, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30.

Октябрь: 1–8, 12–15, 27–30 октября.

Ноябрь (только для южных регионов): 1–7, 11, 15, 26, 27, 30 ноября.

Категорически не рекомендуется сажать чеснок в дни новолуний (11 сентября, 10 октября, 9 ноября) и полнолуний (26 сентября, 26 октября, 24 ноября).

Вывод

Самая частая ошибка — сажать чеснок «на глазок» в начале сентября, пока ещё тепло. В итоге он прорастает до зимы и вымерзает. Вторая крайность — откладывать посадку до ноября, когда почва уже промёрзла. Лучший подход — ориентироваться на температуру почвы и прогноз погоды. Если осень выдалась тёплой, сроки можно сдвинуть, если холодной — поторопиться.

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