«Шашечек» больше недостаточно, а за выделенку — штраф: Смольный готовит фильтр для водителей

С 1 октября 2026 года ездить по полосам для общественного транспорта смогут далеко не все такси. Одной «шашечки» на крыше и лицензии теперь мало, сообщает Комитет по транпорту.
Машина должна одновременно числиться в двух базах:
- В реестре легковых такси.
- В реестре перевозчиков (с привязкой к конкретному владельцу или компании).
Если машина есть в первом списке, но отсутствует во втором — выезд на «выделенку» запретят. Камеры зафиксируют нарушение автоматически.
Что делать водителям и таксопаркам?
Комтранс советует проверить данные уже сейчас. Если привязки нет, нужно подать заявление через МФЦ или портал «Госуслуги СПб» (gu.spb.ru) и указать номер записи автомобиля.
Запрет на работу мигрантов хотят продлить до 2028 года
Смольный планирует надолго закрыть сферу такси и доставки для иностранцев, которые работают по патентам. Запрет хотят продлить на 2027 и 2028 годы, пишет "ДП".
Ограничения касаются двух направлений:
- Перевозка пассажиров в такси и аренда авто с водителем.
- Курьерская доставка (включая доставку еды из ресторанов и продуктов из магазинов).
У бизнеса есть время до 1 января 2027 года. До этой даты компании должны либо нанять граждан РФ (или стран ЕАЭС, где патент не нужен), либо сократить штатные позиции.
Ранее «Городовой» рассказывал, что такси в Петербурге становится всё больше, несмотря на запреты.