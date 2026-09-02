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«Шашечек» больше недостаточно, а за выделенку — штраф: Смольный готовит фильтр для водителей

Опубликовано: 2 сентября 2026 19:33
 Проверено редакцией
«Шашечек» больше недостаточно, а за выделенку — штраф: Смольный готовит фильтр для водителей
«Шашечек» больше недостаточно, а за выделенку — штраф: Смольный готовит фильтр для водителей
Global Look Press / Maksim Konstantinov
«Выделенка» — только для тех, кто в двух реестрах.

С 1 октября 2026 года ездить по полосам для общественного транспорта смогут далеко не все такси. Одной «шашечки» на крыше и лицензии теперь мало, сообщает Комитет по транпорту.

Машина должна одновременно числиться в двух базах:

  1. В реестре легковых такси.
  2. В реестре перевозчиков (с привязкой к конкретному владельцу или компании).

Если машина есть в первом списке, но отсутствует во втором — выезд на «выделенку» запретят. Камеры зафиксируют нарушение автоматически.

Что делать водителям и таксопаркам?

Комтранс советует проверить данные уже сейчас. Если привязки нет, нужно подать заявление через МФЦ или портал «Госуслуги СПб» (gu.spb.ru) и указать номер записи автомобиля.

Запрет на работу мигрантов хотят продлить до 2028 года

Смольный планирует надолго закрыть сферу такси и доставки для иностранцев, которые работают по патентам. Запрет хотят продлить на 2027 и 2028 годы, пишет "ДП".

Ограничения касаются двух направлений:

  • Перевозка пассажиров в такси и аренда авто с водителем.
  • Курьерская доставка (включая доставку еды из ресторанов и продуктов из магазинов).

У бизнеса есть время до 1 января 2027 года. До этой даты компании должны либо нанять граждан РФ (или стран ЕАЭС, где патент не нужен), либо сократить штатные позиции.

Ранее «Городовой» рассказывал, что такси в Петербурге становится всё больше, несмотря на запреты.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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