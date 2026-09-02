Что носила под платьем древнерусская крестьянка - экскурс в историю костюма

Что носили женщины на Руси

Что носили под платьем русские крестьянки? Ответ на этот вопрос дает канал «Вестник истории». Гардероб простой женщины на Руси был далеко не примитивным — он складывался из нескольких слоев, каждый из которых имел свое назначение и символический смысл.

Нижний слой — рубаха

Как и в случае с мужской одеждой, основу женского костюма составляла рубаха. Ее шили из льна: для будней использовали грубый домотканый лен, для праздников — тонкий. Бедные крестьянки, не имевшие возможности приобрести лен, носили жесткие посконные рубахи.

Длина женской рубахи доходила до самых лодыжек, полностью закрывая тело. Сверху, в области плеч и груди, могла быть подоплека — специальная подкладка, которая защищала от пота, сохраняла тепло, а иногда использовалась как кармашек для мелких вещей.

Верхняя одежда: сарафан, опашень и понева

Поверх рубахи надевали сарафан или опашень — длинную суконную одежду на пуговицах. Опашень обычно шили красного цвета, а пуговицы могли быть разными: у богатых — золотыми, у крестьянок — оловянными. Отличительная черта этого наряда — длинные широкие рукава, доходившие до пяток. Ниже плеча делались специальные прорези, через которые продевали руки, а остальная часть рукава свободно свисала.

Еще одним важным элементом была понева — шерстяная юбка из нескольких клетчатых кусков ткани черного или темно-синего цвета. Ее носили либо обрученные девушки, либо замужние женщины. Понева оборачивалась вокруг бедер и закреплялась на талии шерстяным шнуром. В разных регионах ее носили по-разному: где-то ниже талии, где-то — выше, под грудью.

Головные уборы

Головной убор указывал на семейное положение. Замужняя женщина обязана была полностью скрывать волосы — выставлять их на показ считалось большим позором. Для этого использовали волосник — тонкий шелковый чепец, который плотно стягивал волосы на затылке. Поверх него надевали белый платок-убрус, завязываемый под подбородком. Для выхода в гости полагалась кика — шапка с рогами, а праздничным головным убором был кокошник.

Незамужние девушки могли ходить с открытой головой — открытые волосы считались символом невинности. Они носили венцы, а зимой — меховые шапки.

Обувь: от лаптей до сафьяновых сапог

Обувь женщины зависела от достатка семьи. Бедные носили лапти из древесной коры и башмаки из лозы. Те, кто жил зажиточнее, могли позволить себе сапоги, полусапожки-чоботы или ичиги — сапоги с мягким носком и жестким задником. Материал тоже был разным: от недорогой конской или телячьей кожи до персидского сафьяна.

Зимой бедные крестьянки, не имевшие возможности купить теплую обувь, продолжали носить лапти. Чтобы защитить ноги от холода, их оборачивали онучами (портянками): сначала холщовой тканью, затем шерстяной.

Зимняя одежда и рукавицы

В холода крестьянки, как и мужчины, кутались в шубу-кожух — кафтан, подбитый мехом. Его шили из овчины, а в зажиточных семьях — из заячьего или лисьего меха. Дополнительно носили несколько слоев юбок: несколько исподних, а поверх них — шерстяную поневу.

Для работы в холодное время года использовали вязаные из овечьей шерсти рукавицы. Если предстояла тяжелая работа, поверх них надевали кожаные.

Что было под рубахой?

Вопрос, который часто остается за кадром: носили ли крестьянки нижнее белье? У мужчин под рубахой были подштанники, но они появились не раньше XVI века. Женщины же долгое время обходились без нижнего белья в современном понимании. Оно стало появляться у русских женщин только в XIX веке, и то сначала у дворянок, следовавших европейской моде. Крестьянки же начали носить нижнее белье лишь в постреволюционные годы.

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