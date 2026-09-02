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Что носила под платьем древнерусская крестьянка - экскурс в историю костюма

Опубликовано: 2 сентября 2026 18:02
 Проверено редакцией
Что носила под платьем древнерусская крестьянка - экскурс в историю костюма
Что носила под платьем древнерусская крестьянка - экскурс в историю костюма
Городовой ру
Что носили женщины на Руси

Что носили под платьем русские крестьянки? Ответ на этот вопрос дает канал «Вестник истории». Гардероб простой женщины на Руси был далеко не примитивным — он складывался из нескольких слоев, каждый из которых имел свое назначение и символический смысл.

Нижний слой — рубаха

Как и в случае с мужской одеждой, основу женского костюма составляла рубаха. Ее шили из льна: для будней использовали грубый домотканый лен, для праздников — тонкий. Бедные крестьянки, не имевшие возможности приобрести лен, носили жесткие посконные рубахи.

Длина женской рубахи доходила до самых лодыжек, полностью закрывая тело. Сверху, в области плеч и груди, могла быть подоплека — специальная подкладка, которая защищала от пота, сохраняла тепло, а иногда использовалась как кармашек для мелких вещей.

Верхняя одежда: сарафан, опашень и понева

Поверх рубахи надевали сарафан или опашень — длинную суконную одежду на пуговицах. Опашень обычно шили красного цвета, а пуговицы могли быть разными: у богатых — золотыми, у крестьянок — оловянными. Отличительная черта этого наряда — длинные широкие рукава, доходившие до пяток. Ниже плеча делались специальные прорези, через которые продевали руки, а остальная часть рукава свободно свисала.

Еще одним важным элементом была понева — шерстяная юбка из нескольких клетчатых кусков ткани черного или темно-синего цвета. Ее носили либо обрученные девушки, либо замужние женщины. Понева оборачивалась вокруг бедер и закреплялась на талии шерстяным шнуром. В разных регионах ее носили по-разному: где-то ниже талии, где-то — выше, под грудью.

Головные уборы

Головной убор указывал на семейное положение. Замужняя женщина обязана была полностью скрывать волосы — выставлять их на показ считалось большим позором. Для этого использовали волосник — тонкий шелковый чепец, который плотно стягивал волосы на затылке. Поверх него надевали белый платок-убрус, завязываемый под подбородком. Для выхода в гости полагалась кика — шапка с рогами, а праздничным головным убором был кокошник.

Незамужние девушки могли ходить с открытой головой — открытые волосы считались символом невинности. Они носили венцы, а зимой — меховые шапки.

Обувь: от лаптей до сафьяновых сапог

Обувь женщины зависела от достатка семьи. Бедные носили лапти из древесной коры и башмаки из лозы. Те, кто жил зажиточнее, могли позволить себе сапоги, полусапожки-чоботы или ичиги — сапоги с мягким носком и жестким задником. Материал тоже был разным: от недорогой конской или телячьей кожи до персидского сафьяна.

Зимой бедные крестьянки, не имевшие возможности купить теплую обувь, продолжали носить лапти. Чтобы защитить ноги от холода, их оборачивали онучами (портянками): сначала холщовой тканью, затем шерстяной.

Зимняя одежда и рукавицы

В холода крестьянки, как и мужчины, кутались в шубу-кожух — кафтан, подбитый мехом. Его шили из овчины, а в зажиточных семьях — из заячьего или лисьего меха. Дополнительно носили несколько слоев юбок: несколько исподних, а поверх них — шерстяную поневу.

Для работы в холодное время года использовали вязаные из овечьей шерсти рукавицы. Если предстояла тяжелая работа, поверх них надевали кожаные.

Что было под рубахой?

Вопрос, который часто остается за кадром: носили ли крестьянки нижнее белье? У мужчин под рубахой были подштанники, но они появились не раньше XVI века. Женщины же долгое время обходились без нижнего белья в современном понимании. Оно стало появляться у русских женщин только в XIX веке, и то сначала у дворянок, следовавших европейской моде. Крестьянки же начали носить нижнее белье лишь в постреволюционные годы.

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Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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