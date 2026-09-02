Вреда больше, чем пользы: какие продукты не стоит мыть перед приготовлением

Мытьё некоторых продуктов перед готовкой не делает их чище, а наоборот — разносит бактерии по кухне и разрушает защитные свойства. Как пишет Ура.ру со ссылкой на экспертов по питанию, вода из-под крана не убивает микробы, а только помогает их распространению.
Мясо и птица
Ополаскивать сырое мясо — частая ошибка. Струя воды не смывает сальмонеллу или кампилобактерии, а разбрызгивает их по столешнице, губкам и соседним продуктам. Единственный способ обеззаразить мясо — термическая обработка. Но если в мясе остались осколки костей, их стоит смыть.
Рыба, морепродукты и яйца
Креветки, мидии и рыбу мыть не нужно — бактерии (например, листерия) водой не удаляются, только жарка или варка гарантируют безопасность.
С яйцами ситуация обратная: мытьё разрушает естественную защитную плёнку на скорлупе, открывая путь бактериям внутрь. Если яйцо грязное, протрите его салфеткой непосредственно перед использованием.
Салаты и шампиньоны
Пакетированные листья «готово к употреблению» уже прошли промышленную дезинфекцию. Домашнее ополаскивание водопроводной водой не требуется.
Шампиньоны — пористые, как губка. Долгое мытье и вымачивание делает их водянистыми, после чего они разваливаются при жарке. Быстро ополосните, почистите щёткой и обязательно обсушите бумажным полотенцем перед тем как отправить на сковороду - этого вполне достаточно.
Рис
Многократная промывка риса удаляет лишний крахмал, а вместе с водой вымываются витамины группы B и железо. Достаточно сменить воду 2–3 раза, чтобы убрать пыль и мусор, но сохранить питательную ценность.
Вывод
Мытье некоторых продуктов не только бесполезно, но и опасно: оно разносит бактерии, разрушает защитную плёнку и портит текстуру. Доверяйте термической обработке и соблюдайте простые правила — это сохранит здоровье и вкус блюд.
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