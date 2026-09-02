Вреда больше, чем пользы: какие продукты не стоит мыть перед приготовлением

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Варю машхурду большой кастрюлей — и все равно улетает в первый же час: наваристый суп с мясом, машем и рисом

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Котлеты, которые улетают за 1 минуту: нежные, сочные и вкусные – ни мяса, ни рыбы, а оторваться невозможно

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Рыба, рис и кукуруза — на выходе салат "Пожалуйста, добавки": гости оторваться не могут — другое не едят

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Как выбрать консервы "Доброфлот": смотрим перед покупкой на 1 букву - едим сочную рыбу, а не сухое мясо

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Без мяса и риса, но плов: подсмотрел рецепт в ресторане, теперь радую домашних

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