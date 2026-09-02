Тихая охота без штрафов: какие грибы в Ленобласти можно собирать

С 1 сентября 2026 года вступили в силу обновлённые правила сбора и оборота растений и грибов.

Осенью тысячи людей отправляются в лес за грибами. Это отличный способ отдохнуть и принести домой вкусный ужин. Но мало кто знает, что за срыв «не того» гриба можно получить крупный штраф или даже реальный срок.

Что можно брать смело?

Обычные и знакомые с детства грибы собирать разрешено всем. Подберёзовики, подосиновики, маслята, лисички и обыкновенные сыроежки можно срезать без опасений.

Главное условие — вы берете их для себя. Для супа, жарки или заморозки. Если же вы хотите собирать грибы в промышленных масштабах на продажу, придется арендовать участок леса по правилам Лесного кодекса.

Красная книга и штрафы

В лесах растут и редкие виды. Они находятся под защитой государства. Среди них — саркосома шаровидная, трюфель летний, опёнок чеканный, чаудинский белый гриб и другие.

За сбор таких грибов грозит административный штраф по статье 8.35 КоАП РФ. Для обычного человека это от 2,5 до 5 тысяч рублей. Сам «улов» при этом заберут.

Важный момент: Красные книги бывают двух уровней — федеральная и региональная. Гриб может свободно расти по всей России, но находиться под охраной именно в вашей области.

В Ленинградской области, например, нельзя собирать паутинник фиолетовый и гриб-баран (грифолу облиственную). Обязательно проверяйте региональные списки!

За какой гриб можно сесть в тюрьму?

В России действует статья 260.1 Уголовного кодекса РФ. Она строго защищает самые ценные и редкие виды.

Главный запретный гриб — рядовка мацутакэ. В основном он растет в Сибири и на Дальнем Востоке. Но изредка его находят и на Северо-Западе, например, в Выборгском районе Ленобласти.

Если сорвать мацутакэ случайно, уголовка не грозит — нужен умысел. Но за сознательный сбор, покупку или продажу этого и других особо ценных видов предусмотрено жесткое наказание.

Что меняется с 2026 года?

СЗМУ Росприроднадзор предупреждает, с 1 сентября 2026 года правила становятся еще строже. Сбор и любой оборот краснокнижных грибов и растений разрешен строго по разрешению Росприроднадзора.

Простыми словами: обычным людям собирать их запретят окончательно. Разрешение дадут только ученым — для исследований, искусственного разведения и сохранения природы.

Понятие «оборот» включает в себя не только продажу, но и пересылку или дарение. Попытка продать редкий гриб на рынке или в интернете сразу станет нарушением закона.

Как не попасть в неприятности?

Правила простые, но они уберегут ваш кошелек и свободу:

Не уверены — не берите. Если гриб выглядит необычно или вам незнаком, просто сфотографируйте его и пройдите мимо. Проверяйте местную Красную книгу. Скачайте на телефон справочник редких видов вашего региона. Не покупайте сушеные или свежие редкие грибы с рук. За покупку краснокнижных видов отвечает не только продавец, но и покупатель.

Ранее «Городовой» рассказывал, как правильно собирать грибы.