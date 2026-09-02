Спокойствие в Пулково: что происходит с рейсами Pegasus

Что случилось с рейсами Pegasus?
В соцсетях начали шептаться: неужели турецкая авиакомпания уходит из Петербурга? В пресс-службе Пулково успокаивают — никаких глобальных сокращений нет.
Все отмены — это разовые истории. Такое часто бывает из-за обычных рабочих моментов: где-то задерживается самолёт, где-то нужно провести техническое обслуживание, а где-то меняют экипаж.
Зарубежные авиакомпании не присылали аэропорту никаких уведомлений о том, что они урезают полётные программы на постоянной основе.
Более того, вместо отменённых рейсов перевозчикам выделят дополнительные. Pegasus остаётся одним из главных мостиков из Петербурга в Стамбул и Анталью, откуда россияне часто летают дальше в Европу. Так что паниковать и сдавать билеты точно не стоит.
В Пулково стало меньше шума
Вторая важная новость: с 1 сентября в Пулково запустили проект «Тихий аэропорт». Если вы давно не были в терминале, то сразу заметите разницу. Из динамиков больше не бубнят каждые две минуты объявления о потерянных вещах или рекламе VIP-залов.
Как теперь не проспать свой самолёт?
Важно понимать: полностью голос из динамиков не исчезнет. По громкой связи всё так же будут объявлять самое главное — например, начало посадки на рейс или смену выхода к самолёту.
За остальной информацией теперь придется следить самостоятельно. Сделать это можно несколькими простыми способами:
- Информационные экраны. Они висят по всему терминалу. Статус рейса там обновляется мгновенно.
- Онлайн-табло. Можно открыть сайт Пулково прямо с телефона.
- Чат-бот. В мессенджере МАХ появился «Официальный бот Пулково». В нём можно найти свой рейс, подписаться на него и получать уведомления об изменениях прямо в личные сообщения.
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