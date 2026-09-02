Спокойствие в Пулково: что происходит с рейсами Pegasus

Новости по теме

Из Пулково в Стамбул будет осуществлять рейсы еще одна авиакомпания: добавят целых четыре рейса в неделю

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Там вкусно, дешево и полно европейцев: зачем Пулково рейс в Эфиопию и при чем тут Занзибар

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Всего 10 минут на регистрацию и свобода с 8 июня: в Пулково запустят биометрию для рейсов по всей России

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Улыбка вместо паспорта: из Пулково вылетел первый рейс по биометрии

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30 кг багажа и билет за 49 400: Emirates переходит на ежедневные рейсы в Дубай из Петербурга, пока Пулково ждет полмиллиона гостей

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