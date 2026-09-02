Натяжные потолки уходят в прошлое: чем дизайнеры заменяют глянцевую пленку - тренд 2026 года

Натяжные потолки, ещё недавно считавшиеся эталоном ремонта, сегодня выглядят скучно и безлико.

Современные дизайнеры предлагают альтернативу – покрытия с выразительной текстурой и фактурой. Они превращают обычный потолок в самостоятельный акцент интерьера. Существуеют четыре актуальных решения, которые приходят на смену привычной глянцевой плёнке, пишет progorod43.ru.

Гипсокартон в новом прочтении

Гипсокартон возвращается в моду, но уже не в виде громоздких коробов. Сегодня это продуманные конструкции со сложной геометрией и встроенной подсветкой. В тренде "парящие" потолки с контурной LED-подсветкой, волнообразные формы и изящные арки. Линейные светильники дают мягкий свет, а гипсокартон позволяет зонировать пространство, превращая потолок в дизайнерскую деталь.

Дерево и микроцемент

Деревянная отделка вышла за рамки вагонки. Используют крупноформатные панели из дуба, ясеня или ореха, сочетают матовые и лакированные поверхности, применяют рейки со скрытой подсветкой. Древесина стареет благородно, улучшает акустику и создаёт тепло. Микроцемент и декоративная штукатурка добавляют индустриальные нотки: венецианская фактура, имитация камня, эффект бетона. Такие материалы не утяжеляют перекрытия и придают глубину.

Акустические панели и текстиль

Перфорированные 3D-панели, тканевые драпировки и акустический гипсокартон поглощают шум, создают уют и улучшают звучание. Это не просто декор, а функциональный элемент для студий, открытых планировок и домашних кинотеатров.

Почему стоит выбрать альтернативу:

Гипсокартон – сложная геометрия и зонирование.

Дерево – тепло, благородство и улучшение акустики.

Микроцемент – индустриальный стиль без пыльного ремонта.

Акустические панели – комфорт и шумопоглощение.

Вывод

Потолок перестал быть просто функциональным элементом. Натуральное дерево подчёркивает близость к природе, микроцемент – смелость и оригинальность, акустические решения – стремление к гармонии. Натяжные потолки остаются вариантом для ванных комнат или временного жилья. Для создания индивидуального интерьера присмотритесь к фактурным и выразительным материалам.

Отзывы

Анна Михайлова, дизайнер интерьеров из Москвы: «В своих проектах всё чаще отказываюсь от натяжных потолков. Гипсокартон с подсветкой и деревянные рейки делают интерьер живым и дорогим. Клиенты в восторге, особенно от "парящих" конструкций».

Ольга, владелица квартиры в гпт Янино Ленинградской области: «Сделала микроцемент на потолке в гостиной – не пожалела. Смотрится стильно, чистится легко, а гости думают, что это дорогой дизайнерский ремонт. Рекомендую всем, кто хочет уйти от банальности!».

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