Заглянуть в 1896 год и собрать поезд Николая II: в Музее железных дорог оживляют историю в VR

Музеи давно перестали быть скучными выставками с пыльными экспонатами. Скоро в Санкт-Петербурге можно будет буквально шагнуть в прошлые века. С 1 сентября 2026 года в Музее железных дорог России запускают игры в очках виртуальной реальности.
Каждый сеанс — это отдельное погружение в историю, рассказали в пресс-службе музея. На выбор предлагают три разных сценария.
Три путешествия во времени
- «Паровоз Маллард». Вы станете молодым репортером. Ваша задача — собрать материал про легендарный британский паровоз. В 1938 году этот «стальной гигант» разогнался до 202,5 км/ч. Этот мировой рекорд скорости среди паровозов не побит до сих пор.
- «Императорский поезд». Игра перенесет вас в 1896 год. Вы сможете детально рассмотреть три царских вагона. Чтобы пройти квест, нужно найти 13 спрятанных предметов. Они расскажут о быте и секретах поездок царской семьи.
- «Императорский поезд Николая II». Здесь вы примеряете роль главного инженера. Вам предстоит лично собрать «дворец на колесах». Этот поезд считался самым дорогим и технологичным в Российской империи на рубеже XIX–XX веков. В нем были даже собственный генератор электричества и отдельная ванная комната.
Важные детали и правила
Один VR-сеанс длится 30 минут. Этого вполне хватает, чтобы пройти игру и получить новые впечатления.
- Цена вопроса: VR-игра стоит 500 рублей с человека. Льготы здесь не действуют.
- Важный нюанс: Дополнительно придется купить обычный входной билет в сам музей.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург отмечает 5 лет «Пушкинской карты».