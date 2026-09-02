От стрит-арта до Эрмитажа: Петербург отмечает 5 лет «Пушкинской карты»

За время работы программы карта появилась у 600 тысяч петербуржцев.

Культурная жизнь может быть доступной. Уже пять лет в России работает программа «Пушкинская карта». Благодаря ей молодые люди посещают музеи, выставки и спектакли абсолютно бесплатно. За все платит государство.

Что это за карта и как она работает

«Пушкинская карта» предназначена для школьников и студентов от 14 до 22 лет. Это специальная банковская карта, на которую каждый год начисляют деньги.

Сейчас лимит составляет 5 000 рублей в год. Тратить их можно на культуру:

билеты в театры и консерватории;

экскурсии в музеи и галереи;

филармонии и концерты.

До 2 000 рублей из этой суммы можно потратить на кино. Главное условие — фильм должен быть российского производства.

Карта работает по всей стране. Студент из Петербурга может легко купить по ней билет в музей в Москве, Казани или любом другом городе.

Петербургский размах: цифры и факты

В Северной столице программа стала очень популярной. За пять лет карту оформили более 600 тысяч молодых петербуржцев.

В проекте участвуют 130 городских учреждений культуры. Это театры, музейные комплексы и концертные залы. За время работы программы молодежь Петербурга купила уже свыше 1,9 миллиона билетов.

Где отметят юбилей проекта

Праздновать пятилетие программы будут в Петербурге. 6 сентября в ЦПКиО имени С.М. Кирова пройдет фестиваль «Пушкин Фест». Он состоится уже в третий раз.

На фестивале классика встретится с современным искусством. Гостей ждут театральные постановки, опера, симфоническая музыка и уличное искусство.

Банк ВТБ подготовит специальную площадку. Там можно будет поучаствовать в интерактивах и сразу оформить «Пушкинскую карту», если у вас ее еще нет.

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