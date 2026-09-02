От стрит-арта до Эрмитажа: Петербург отмечает 5 лет «Пушкинской карты»

Культурная жизнь может быть доступной. Уже пять лет в России работает программа «Пушкинская карта». Благодаря ей молодые люди посещают музеи, выставки и спектакли абсолютно бесплатно. За все платит государство.
Что это за карта и как она работает
«Пушкинская карта» предназначена для школьников и студентов от 14 до 22 лет. Это специальная банковская карта, на которую каждый год начисляют деньги.
Сейчас лимит составляет 5 000 рублей в год. Тратить их можно на культуру:
- билеты в театры и консерватории;
- экскурсии в музеи и галереи;
- филармонии и концерты.
До 2 000 рублей из этой суммы можно потратить на кино. Главное условие — фильм должен быть российского производства.
Карта работает по всей стране. Студент из Петербурга может легко купить по ней билет в музей в Москве, Казани или любом другом городе.
Петербургский размах: цифры и факты
В Северной столице программа стала очень популярной. За пять лет карту оформили более 600 тысяч молодых петербуржцев.
В проекте участвуют 130 городских учреждений культуры. Это театры, музейные комплексы и концертные залы. За время работы программы молодежь Петербурга купила уже свыше 1,9 миллиона билетов.
Где отметят юбилей проекта
Праздновать пятилетие программы будут в Петербурге. 6 сентября в ЦПКиО имени С.М. Кирова пройдет фестиваль «Пушкин Фест». Он состоится уже в третий раз.
На фестивале классика встретится с современным искусством. Гостей ждут театральные постановки, опера, симфоническая музыка и уличное искусство.
Банк ВТБ подготовит специальную площадку. Там можно будет поучаствовать в интерактивах и сразу оформить «Пушкинскую карту», если у вас ее еще нет.
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