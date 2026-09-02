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Обрезаю и устраиваю душ: агроном Давыдова рассказала, как добиться большой урожайности клубники – завалит ягодами по уши

Опубликовано: 2 сентября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Обрезаю и устраиваю душ: агроном Давыдова рассказала, как добиться большой урожайности клубники – завалит ягодами по уши
Обрезаю и устраиваю душ: агроном Давыдова рассказала, как добиться большой урожайности клубники – завалит ягодами по уши
Городовой ру
Как ухаживать за клубникой осенью

Опытные садоводы прекрасно знают о значимости осенней подкормки для клубники. В сентябре происходит формирование цветочных почек, которые являются основой будущего урожая ягод.

Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по внесению удобрений для клубники во второй половине сентября с целью обеспечения обильного урожая в следующем году. Оптимальный период для подкормки — середина-конец сентября, когда почва сохраняет достаточное тепло.

Подкормка клубники

Наиболее эффективным удобрением для осеннего применения является коровий навоз. Один килограмм навоза разводится в ведре воды и настаивается в течение двух недель, после чего раствор готов к использованию. Полученный маточный раствор разводится в пропорции 1:10 и применяется для полива клубники.

Дополнительно рекомендуется внесение золы из расчета один стакан на ведро воды. Зола обогащает растения необходимыми питательными элементами, а также способствует защите от болезней и вредителей.

Обрезка клубники

После проведения подкормки необходимо выполнить обрезку кустов, удалив сухие и поврежденные листья, а также усы.

Таким образом, растения смогут сохранить свои энергетические ресурсы и успешно подготовиться к зимнему периоду.

Водный режим

Помимо этого, необходимо обеспечить обильный полив клубники. В осенний период потребность во влаге значительно возрастает. Специалист рекомендует осуществить тщательный полив теплой водой, что обеспечит растениям достаточный уровень увлажнения на весь зимний период.

Ранее мы рассказали, почему нельзя слишком часто перекапывать почву.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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