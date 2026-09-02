Обрезаю и устраиваю душ: агроном Давыдова рассказала, как добиться большой урожайности клубники – завалит ягодами по уши

Опытные садоводы прекрасно знают о значимости осенней подкормки для клубники. В сентябре происходит формирование цветочных почек, которые являются основой будущего урожая ягод.
Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по внесению удобрений для клубники во второй половине сентября с целью обеспечения обильного урожая в следующем году. Оптимальный период для подкормки — середина-конец сентября, когда почва сохраняет достаточное тепло.
Подкормка клубники
Наиболее эффективным удобрением для осеннего применения является коровий навоз. Один килограмм навоза разводится в ведре воды и настаивается в течение двух недель, после чего раствор готов к использованию. Полученный маточный раствор разводится в пропорции 1:10 и применяется для полива клубники.
Дополнительно рекомендуется внесение золы из расчета один стакан на ведро воды. Зола обогащает растения необходимыми питательными элементами, а также способствует защите от болезней и вредителей.
Обрезка клубники
После проведения подкормки необходимо выполнить обрезку кустов, удалив сухие и поврежденные листья, а также усы.
Таким образом, растения смогут сохранить свои энергетические ресурсы и успешно подготовиться к зимнему периоду.
Водный режим
Помимо этого, необходимо обеспечить обильный полив клубники. В осенний период потребность во влаге значительно возрастает. Специалист рекомендует осуществить тщательный полив теплой водой, что обеспечит растениям достаточный уровень увлажнения на весь зимний период.
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