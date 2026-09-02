Пухлые губы мгновенно и без уколов: какой плампер выбрать и как пользоваться — совет эксперта

Как работает плампер и стоит ли использовать его каждый день

Когда хочется придать губам соблазнительный объём без инъекций, на помощь приходят пламперы. Эти косметические средства создают временный эффект пухлости за счёт активных компонентов, вызывающих прилив крови к коже.

Что такое плампер и как он действует

Плампер (от англ. to plump — набухать) — это средство, которое визуально увеличивает губы, но не меняет их анатомически. Эффект достигается за счёт ингредиентов, усиливающих кровообращение: экстрактов перца, имбиря, корицы, ментола, никотинатов, а также гиалуроновой кислоты и масел.

После нанесения возникает лёгкое покалывание, тепло или прохлада — так кожа реагирует на раздражители. Но если ощущения становятся болезненными, средство вам не подходит.

Какими бывают пламперы

Производители предлагают несколько форматов:

Бальзамы, блески и масла — привычные текстуры, которые одновременно увлажняют, разглаживают и придают сияние. Масляные формулы особенно хороши для сухих губ. Помады и карандаши — дают цвет и объём, при этом карандаш мягко размывает контур, визуально расширяя границы губ. Патчи и маски — оставляют на коже на время, делая акцент на увлажнении, а эффект полноты выступает приятным бонусом.

Как выбрать подходящее средство

Прежде всего решите, что для вас важнее: уход или ярко выраженный объём. Для комфорта ищите формулы с гиалуроновой кислотой, маслами и витамином Е. Если нужен вау-эффект, выбирайте составы с перцем, мятой или имбирём.

Но помните: чем активнее компоненты, тем выше риск раздражения. Для чувствительной кожи лучше брать мягкие варианты и не гнаться за максимальной припухлостью.

Сколько держится эффект и как часто можно использовать

Результат появляется через несколько минут и сохраняется в среднем 1–3 часа. Еда и питьё сразу после нанесения сокращают это время. Обновлять плампер несколько раз за день не стоит.

Врач-косметолог Наталья Овдей рекомендует использовать средство не чаще 1–2 раз в день, курсами по 3–4 дня с перерывом 2–3 дня. Ежедневное применение может привести к хроническому раздражению и воспалению кожи губ.

Когда плампер под запретом

Не наносите средство на повреждённые, сухие или потрескавшиеся губы, а также при герпесе и воспалениях. Активные компоненты проникнут в микротрещины и вызовут сильное раздражение. Сначала восстановите барьер с помощью пантенола или масел.

Если после нанесения возникает сильное жжение, отёк, зуд или сыпь — немедленно смойте состав.

Пламперы не для ежедневного использования, а скорее для особых случаев: свиданий, вечеринок или фотосессий. Регулярное применение может истончить кожу губ, сделать контур дряблым, а не упругим.

Главные советы по использованию

1. Наносите плампер только на чистые губы без следов макияжа. Скраб перед этим лучше не делать, чтобы не усилить раздражение.

2. Внимательно изучите инструкцию производителя перед первым применением.

3. Начинайте с малого количества, чтобы оценить реакцию кожи.

4. Если чувствуете боль или сильный дискомфорт — сразу удалите средство. При нарастающем аллергическом отёке вызывайте скорую.

Личный опыт автора

Я сама обожаю пламперы для вечерних выходов — эффект заметный, а инъекций бояться не приходится. Но однажды переборщила с перцем в составе и ходила с красными горящими губами полдня. Теперь всегда тестирую новинки на запястье и держу под рукой увлажняющий бальзам, чтобы успокоить кожу, если что-то пошло не так.

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