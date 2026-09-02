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Метро будущего уже в Петербурге: поезд сам прокатился по новой ветке без машиниста

Опубликовано: 2 сентября 2026 11:38
 Проверено редакцией
Метро будущего уже в Петербурге: поезд сам прокатился по новой ветке без машиниста
Метро будущего уже в Петербурге: поезд сам прокатился по новой ветке без машиниста
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Сегодня в петербургском метро успешно протестировали первый беспилотный состав метро.

Главная фишка — умный разворот

Тестовый заезд прошёл на новой коричневой ветке — от станции «Путиловская» до «Юго-Западной» и обратно.

Первыми пассажирами в пустой кабине стали губернатор Александр Беглов и начальник метрополитена Евгений Козин, сообщает "Деловой Петербург" с места событий.

Раньше умные поезда умели ездить без помощи человека только по прямой — на открытых перегонах. В этот раз разработчики показали кое-что посерьезнее.

Поезд сам заехал в конечный тупик, развернулся и отправился в обратный путь. Полный круг — и ни одного касания рычагов человеком.

Машинистов оставят без работы?

Короткий ответ: нет, увольнять никого не будут.

Главная цель автопилота — это безопасность и точность. Автоматика не устает, у нее нет человеческого фактора, и она идеально держит график движения.

Профессия машиниста просто изменится. Люди пройдут переобучение и станут машинистами-операторами. Они будут следить за работой умных систем, контролировать датчики и при необходимости брать управление на себя.

«Мозги» для поездов делают прямо в Петербурге

Чтобы всё это работало, в Петербурге открыли новый Инжиниринговый центр компании «ТМХ ТМ». Здесь создают всю подкапотную начинку для транспорта, сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

Вот чем там занимаются:

  • Разрабатывают бортовые компьютеры для поездов.
  • Делают автоматику для городских трамваев.
  • Проектируют умные станционные двери (как на станциях закрытого типа).

Все новые технологии тестируют прямо на питерских рельсах. Это позволяет быстро исправить недочёты и быстрее внедрить технологии в жизнь. Часть разработок уже прошла строгое гостестирование и получила российские сертификаты.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Смольный переделывает проект земли под вестибюль «Театральной».

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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