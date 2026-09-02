Метро будущего уже в Петербурге: поезд сам прокатился по новой ветке без машиниста

Главная фишка — умный разворот
Тестовый заезд прошёл на новой коричневой ветке — от станции «Путиловская» до «Юго-Западной» и обратно.
Первыми пассажирами в пустой кабине стали губернатор Александр Беглов и начальник метрополитена Евгений Козин, сообщает "Деловой Петербург" с места событий.
Раньше умные поезда умели ездить без помощи человека только по прямой — на открытых перегонах. В этот раз разработчики показали кое-что посерьезнее.
Поезд сам заехал в конечный тупик, развернулся и отправился в обратный путь. Полный круг — и ни одного касания рычагов человеком.
Машинистов оставят без работы?
Короткий ответ: нет, увольнять никого не будут.
Главная цель автопилота — это безопасность и точность. Автоматика не устает, у нее нет человеческого фактора, и она идеально держит график движения.
Профессия машиниста просто изменится. Люди пройдут переобучение и станут машинистами-операторами. Они будут следить за работой умных систем, контролировать датчики и при необходимости брать управление на себя.
«Мозги» для поездов делают прямо в Петербурге
Чтобы всё это работало, в Петербурге открыли новый Инжиниринговый центр компании «ТМХ ТМ». Здесь создают всю подкапотную начинку для транспорта, сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.
Вот чем там занимаются:
- Разрабатывают бортовые компьютеры для поездов.
- Делают автоматику для городских трамваев.
- Проектируют умные станционные двери (как на станциях закрытого типа).
Все новые технологии тестируют прямо на питерских рельсах. Это позволяет быстро исправить недочёты и быстрее внедрить технологии в жизнь. Часть разработок уже прошла строгое гостестирование и получила российские сертификаты.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Смольный переделывает проект земли под вестибюль «Театральной».