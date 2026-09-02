Перекройка площади Темирканова за 37,8 миллиона: Смольный переделывает проект земли под вестибюль «Театральной»

Земля у новой сцены Мариинки готовится к выходу из метро.

В Петербурге снова пытаются решить судьбу вестибюля станции метро «Театральная». Под землей станция уже практически готова, но выйти из неё на улицу пока невозможно. Поезда первое время будут просто проезжать её без остановки.

Где построят вестибюль?

Место для выхода искали несколько лет. Изначально его хотели сделать прямо у исторического здания Мариинского театра. Но против этого резко выступал худрук театра Валерий Гергиев.

Он опасался, что стройка и постоянные вибрации от поездов повредят старинное здание.

В итоге городские власти решили компромиссно: вестибюль появится на площади Темирканова. Это совсем рядом с новой сценой Мариинки (Мариинским-2). Именно под этот участок сейчас нужно заново переделать все документы.

Новый конкурс за 37,8 миллионов

Комитет по строительству Петербурга объявил новый тендер. Город ищет компании, которые актуализируют проект планировки и межевания земли, пишет "ДП" со ссылкой на данные госзакупки.

Цена контракта: 37,8 млн рублей.

37,8 млн рублей. Сроки: Подрядчика выберут в конце сентября, а все бумаги он должен подготовить к октябрю 2027 года.

Требования к исполнителям очень жесткие. Район находится в зоне охраны исторического наследия, поэтому согласований будет сотни. Кроме того, часть документов имеет гриф «секретно».

Фирме-подрядчику потребуется специальная лицензия ФСБ для работы с гостайной.

Телегу поставили впереди лошади

Главная проблема в том, что городские ведомства, кажется, запутались в этапах работы.

Ранее компания «Метрострой Северной столицы» пыталась найти специалистов для инженерных изысканий (топографической съемки и разведки местности) за 23,6 млн рублей.

Но на конкурс никто не пришел — желающих работать за эти деньги не нашлось. Повторные торги с теми же условиями тоже вряд ли дадут результат.

По Градостроительному кодексу РФ сначала нужно провести разведку земли, а уже потом рисовать проект межевания. Но Смольный запустил проектирование без точных данных о местности.

Эксперты разводят руками: установить границы участков «на глаз» просто невозможно.

Ранее «Городовой» рассказывал, как метростроители пробивают путь для метро под Невой.