В Германии пирожки пекут только так: получаются удивительно вкусными и мягкими, как пух

Немецкие пирожки с мясом и капустой — сытный рецепт на целый день. Мягкое сырное тесто, сочная начинка, простая формовка — идеальный выбор для обеда и перекуса.

Немецкая кухня славится сытными, плотными блюдами, которые надолго утоляют голод. Её пирожки — не исключение. Это не просто выпечка, а полноценный обед, который можно взять с собой на работу или на прогулку. Начинка из говяжьего фарша и тушёной капусты делает их особенно сытными и насыщенными. Если испечь такие пирожки утром, проблема обеда и полдника будет решена, пишет ИА YakutiaMedia.

Тесто на сыре и дрожжах: мягкое и ароматное

Основа пирожков — дрожжевое тесто с добавлением тёртого сыра. Оно получается мягким, эластичным и хорошо держит форму. Для теста смешивают муку с солью, добавляют активированные в тёплой воде дрожжи с сахаром, тёплое молоко и тёртый сыр. Тесто замешивают и оставляют на два часа в тепле — за это время оно увеличивается в объёме, становится воздушным и готовым к формовке.

Начинка: мясо и капуста — классическое сочетание

Фарш обжаривают до румяности, затем добавляют мелко нашинкованную капусту, солят, перчат и тушат под крышкой до мягкости. Капуста пропитывается мясным соком, а фарш становится более сочным. Такая начинка не вытекает при выпечке и даёт плотный, насыщенный вкус.

Формовка и выпечка

Тесто раскатывают тонким пластом, нарезают на прямоугольники, в центр каждого выкладывают начинку и защипывают края. Пирожки смазывают взбитым яйцом для румяной корочки и выпекают при 180C около 30 минут. В результате — румяные, мягкие, с хрустящей корочкой и сочной начинкой.

Личный опыт автора

Когда я впервые попробовала эти пирожки в небольшой пекарне в Баварии, я была поражена, насколько сытными и ароматными они оказались. Дома я повторила рецепт, и семья была в восторге. Особенно удобно, что их можно испечь заранее и разогревать в течение дня — вкус остаётся таким же насыщенным.

Вывод

Немецкие пирожки с мясом и капустой — это сытное, удобное и вкусное блюдо, которое подходит для обеда, перекуса или даже ужина. Простое дрожжевое тесто с сыром и сочная начинка делают их идеальным выбором для тех, кто ценит домашнюю выпечку и немецкую кухню.

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