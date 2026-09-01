1 стакан овсянки и 2 яйца — и вкуснейший завтрак готов: домашние слопали за секунду

Привычная овсяная каша может надоесть, но это не значит, что овсянка — скучный продукт. Из тех же хлопьев можно приготовить неожиданное и очень сытное блюдо, которое оценит вся семья. Речь идёт об овсяной лепёшке с яйцами, сыром и зеленью — золотистой, пышной, с хрустящей корочкой и нежной начинкой внутри. Готовится она быстрее, чем каша, и выглядит куда аппетитнее, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Что понадобится
Список продуктов минимален и почти всегда есть в холодильнике: овсяные хлопья (быстрого приготовления или обычные) — 100 г (примерно 1 стакан), два яйца, стакан тёплого молока, 30 г твёрдого сыра, немного свежей зелени и щепотка соли. По желанию можно добавить перец или паприку для остроты.
Как готовить
- В глубокой миске смешивают овсянку, яйца и молоко комнатной температуры.
- Массу оставляют на 7–10 минут, чтобы хлопья разбухли. За это время мелко рубят зелень и натирают сыр на мелкой тёрке.
- Затем сыр и зелень добавляют в овсяную смесь, солят и тщательно перемешивают.
- На разогретой сковороде с маслом выкладывают тесто, распределяют по дну и накрывают крышкой.
- Через 3–4 минуты, когда низ подрумянится, лепёшку переворачивают и дожаривают без крышки до золотистой корочки с другой стороны.
Готовое блюдо напоминает толстый омлет или сырную лепёшку — сочное, нежное и ароматное.
Личный опыт автора
Когда я впервые попробовал этот рецепт, я сомневался: овсянка с яйцами — разве это вкусно? Но результат превзошёл ожидания. Лепёшка получилась пышной, с хрустящей корочкой и тягучей начинкой из сыра. Дети съели её за пару минут и попросили добавки. С тех пор я готовлю этот завтрак, когда хочется чего-то сытного и необычного, и всегда хватает даже на поздний подъём.
Вывод
Овсяная лепёшка с яйцом и сыром — это быстрый, сытный и оригинальный завтрак, который готовится из доступных продуктов. Минимум хлопот, максимум вкуса — идеальное начало дня для всей семьи.
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