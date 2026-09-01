Городовой / Новости Петербурга / Как будет работать проверка данных о переводах по СБП с 1 сентября
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Уксус в помидоры больше не лью: 1 ложка другой кислоты — и маринад получается кисло-сладким и ароматным Полезное
Заселят за пару секунд, если есть 50 номеров: почему в отелях Петербурга больше не просят паспорт Новости Петербурга
Народные приметы на 2 сентября: что запрещено в день пророка Самуила Полезное
200 г в грунт – и даже бетонная почва станет мягче пуха: урожайность зашкаливает Новости Петербурга
По ведру урожая с каждого куста: этот скороспелый сорт огурцов является любимчиком садоводов со стажем — никаких пустот и 0% горечи Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Как будет работать проверка данных о переводах по СБП с 1 сентября

Опубликовано: 1 сентября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как будет работать проверка данных о переводах по СБП с 1 сентября
фото legion-media
Что меняется с 1 сентября: платежи и контроль

С сентября Росфинмониторинг начнёт получать данные о платежах напрямую от Национальной системы платёжных карт. Речь о транзакциях по картам «Мир», операциях через СБП и единый QR‑код.

Нововведение призвано ускорить выявление подозрительных схем, а для рядовых пользователей почти ничего не поменяет — привычные переводы и покупки останутся такими же простыми.

В чём суть изменений и кого они касаются

Раньше финразведка запрашивала сведения о транзакциях у банков, теперь поток данных пойдёт напрямую от НСПК — это снизит нагрузку на кредитные организации. Механизм опирается на поправки к 115‑ФЗ, а детали передачи информации согласуют Росфинмониторинг, НСПК и Банк России.

При этом сами по себе новые правила не означают блокировку счетов и не вводят дополнительных ограничений для обычных граждан. Больше внимания может уделяться операциям, похожим на предпринимательскую деятельность или попытки скрыть назначение платежей.

Практичные советы: как подстраховаться

  • Не используйте личные переводы как основной способ приёма оплаты за товары и услуги: это повышает риск вопросов со стороны регуляторов.
  • Если занимаетесь бизнесом, оформляйте деятельность официально и проводите расчёты через расчётный счёт — так операции будут прозрачными.
  • Разделяйте личные и рабочие платежи: не смешивайте поступления от клиентов с обычными переводами между близкими.
  • Избегайте искусственного дробления крупных сумм на много мелких переводов: алгоритмы могут расценить это как подозрительную схему.
  • Следите за корректностью назначения платежей при переводах между ИП и юрлицами — лишняя «вода» в описании повышает шанс попасть под проверку.

Ранее «Городовой» рассказывал, как пожилым не упустить положенные льготы.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью