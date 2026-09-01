Как будет работать проверка данных о переводах по СБП с 1 сентября

С сентября Росфинмониторинг начнёт получать данные о платежах напрямую от Национальной системы платёжных карт. Речь о транзакциях по картам «Мир», операциях через СБП и единый QR‑код.
Нововведение призвано ускорить выявление подозрительных схем, а для рядовых пользователей почти ничего не поменяет — привычные переводы и покупки останутся такими же простыми.
В чём суть изменений и кого они касаются
Раньше финразведка запрашивала сведения о транзакциях у банков, теперь поток данных пойдёт напрямую от НСПК — это снизит нагрузку на кредитные организации. Механизм опирается на поправки к 115‑ФЗ, а детали передачи информации согласуют Росфинмониторинг, НСПК и Банк России.
При этом сами по себе новые правила не означают блокировку счетов и не вводят дополнительных ограничений для обычных граждан. Больше внимания может уделяться операциям, похожим на предпринимательскую деятельность или попытки скрыть назначение платежей.
Практичные советы: как подстраховаться
- Не используйте личные переводы как основной способ приёма оплаты за товары и услуги: это повышает риск вопросов со стороны регуляторов.
- Если занимаетесь бизнесом, оформляйте деятельность официально и проводите расчёты через расчётный счёт — так операции будут прозрачными.
- Разделяйте личные и рабочие платежи: не смешивайте поступления от клиентов с обычными переводами между близкими.
- Избегайте искусственного дробления крупных сумм на много мелких переводов: алгоритмы могут расценить это как подозрительную схему.
- Следите за корректностью назначения платежей при переводах между ИП и юрлицами — лишняя «вода» в описании повышает шанс попасть под проверку.
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