Городовой / Полезное / Включаем логику за 10 секунд: почему 96% взрослых не могут исправить пример одной спичкой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы морозилка не обрастала ледяной шубой: копеечный трюк с аптечным средством - работает на раз-два Полезное
Салах на «Газпром Арене»: 15 ноября в Петербурге будет жарко Новости Петербурга
Народные приметы на 3 сентября: что нельзя делать в день Семёна и Ивана Полезное
1 таблетка в вазу – и цветы стоят 2 недели как свежие: не букет, а благоухающий оазис Полезное
На «Кураж» и «Герман» даже не смотрю: сажаю эти 2 сорта огурцов – радуюсь урожаю до самого октября Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Включаем логику за 10 секунд: почему 96% взрослых не могут исправить пример одной спичкой

Опубликовано: 2 сентября 2026 15:13
 Проверено редакцией
Включаем логику за 10 секунд: почему 96% взрослых не могут исправить пример одной спичкой
Включаем логику за 10 секунд: почему 96% взрослых не могут исправить пример одной спичкой
Городовой ру
Головоломка со спичками: превратите 3 × 9 = 5 в верное равенство, переставив одну спичку. Проверьте свою логику и внимательность!

Детский мозг порой решает головоломки быстрее взрослого — потому что не боится экспериментировать. Перед вами классический пример, который заставит задуматься даже тех, кто считает себя мастером логики. Неверное равенство 3 × 9 = 5 нужно исправить, переставив всего одну спичку. Кажется, что задача простая, но именно в этой простоте и кроется её коварство, пишет ИА

Условие, которое обманывает глаз

На первый взгляд кажется, что нужно изменить правую часть или знак умножения. Но решение лежит в изящном перераспределении элементов. Одна спичка способна преобразовать сразу две цифры — и это главная хитрость задачи. Посмотрите внимательно: в цифре 9 есть вертикальная спичка в правой верхней части, которую можно убрать, превратив девятку в тройку. А эту спичку можно добавить к цифре 5, положив её горизонтально сверху, чтобы получилась девятка.

В результате из абсурдного выражения получается истинное: 3 × 3 = 9.

Почему такие задачи полезны для мозга

Подобные головоломки тренируют не столько математические навыки, сколько гибкость мышления и умение видеть скрытые возможности. Они учат не зацикливаться на очевидном и искать решения там, где на первый взгляд их нет. Регулярное решение таких задач развивает пространственное мышление, улучшает концентрацию и помогает быстрее находить нестандартные выходы в реальных жизненных ситуациях.

Для взрослых это ещё и отличная профилактика возрастных изменений когнитивных функций — короткая разминка, которая держит мозг в тонусе.

Вывод

Иногда одно небольшое движение способно полностью изменить картину. Головоломки со спичками — это не просто игра, а тренировка способности замечать скрытые возможности. Попробуйте решить ещё эту задачу — и вы сами удивитесь, насколько быстро ваш мозг находит решение.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью