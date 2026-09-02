20 минут на кофе и стрижку: на правом берегу Невы открыли огромный электрохаб с бесплатным Wi-Fi и сервисным комфортом

Власти Петербурга планомерно поддерживают развитие всего экологичного транспорта.

В Петербурге сделали мощный шаг в сторону экологичного транспорта. На Октябрьской набережной заработал зарядный хаб «Правобережный». Это не просто пара розеток у парковки, а настоящая гигантская «электрозаправка» нового поколения.

Гигант среди зарядок

Хаб «Правобережный» — самый крупный не только в России, но и во всём СНГ. Цифры впечатляют: на одной площадке собрали 22 зарядные станции и 80 портов. За сутки здесь смогут подзарядиться до 1100 машин.

Скорость зарядки тоже на высоте. Мощность портов составляет от 160 до 240 кВт. На практике это означает, что современный электромобиль можно зарядить до 80% примерно за 20–30 минут — то есть за время обычного перерыва на кофе.

Сервис как в отеле

Создатели хаба позаботились о том, чтобы водители не скучали на улице. На территории есть всё для комфортного ожидания:

тёплый павильон с диванами;

бесплатный Wi-Fi;

автоматы с напитками и едой;

и даже собственная парикмахерская!

Ещё одна важная деталь — правильная логистика. Чтобы не было пробок и путаницы, потоки транспорта разделили. Для обычных машин и каршеринга — свои места, а для рейсовых электробусов и тяжелой коммунальной техники — отдельные площадки.

Зачем городу столько зарядок?

Бензиновые и дизельные машины — главный источник смога в Петербурге. На их долю приходится 68% всех вредных выбросов в атмосферу.

Пересаживаться на «зелёный» транспорт петербуржцы стали намного охотнее. Сейчас в городе уже больше 7 тысяч чистых электромобилей и порядка 15 тысяч гибридов. А всего в Северной столице работает уже около 500 зарядных станций разной мощности.

Плюшки для владельцев «электричек»

Власти Петербурга делают всё, чтобы покупать электрокары было выгодно. Для их владельцев действуют отличные льготы:

Бесплатная парковка. Вся зона платной парковки в центре города для электромобилей бесплатна. Нулевой налог. Льготу по транспортному налогу для владельцев электрокаров и машин на газе продлили аж до 2031 года.

Что в итоге?

Новый хаб на Октябрьской набережной — это уже третий подобный проект от частного инвестора в Петербурге (раньше заправиться можно было на улице Жукова и дороге на Турухтанные острова).

Зарядная инфраструктура в городе растёт опережающими темпами, а значит, переходить на экологичные машины становится не только модно, но и действительно удобно.

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