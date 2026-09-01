Держитесь крепче: в этом слове нет буквы "З", но 97% россиян её упорно лепят — правило

Русская орфография умеет ставить в тупик, особенно когда речь заходит о приставках на -з/-с. Одно из самых частых затруднений — слово «исподтишка». Многие упорно пишут его через «из-», получая «изподтишка», хотя правильно — только через «с». Ошибка распространённая, но её легко избежать, если усвоить одно правило, которое работает почти всегда, пишет ИА AmurMedia.
Как работает правило
Выбор между приставками «из-» и «ис-» (а также «раз-»/«рас-», «без-»/«бес-») зависит от первого звука корня:
- Если корень начинается с глухого согласного — «п», «к», «т», «с», «ш», «х», «ц», «ч», «щ» — пишется «с».
- Если со звонкого или гласного — «з».
Слово «исподтишка» как раз попадает под это правило: корень начинается с глухого «п», поэтому приставка — только «ис-». На слух это тоже слышно: звук глухой, значит и пишем глухой.
Примеры для закрепления
Принцип един для всех подобных приставок:
- раз-/рас- — разжечь (звонкая «ж»), но раскалить (глухая «к»);
- без-/бес- — беззвучный (звонкая «з»), но беспомощный (глухая «п»);
- воз-/вос- — воздержать, но воспламенить.
Стоит запомнить этот принцип один раз — и сомнения в таких словах исчезнут навсегда.
Вывод
«Исподтишка» пишется только с приставкой «ис-», потому что корень начинается с глухого «п». Это же правило работает для всех приставок на -з/-с: перед глухими — «с», перед звонкими и гласными — «з». Усвоив этот принцип, вы легко избежите множества орфографических ошибок.
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