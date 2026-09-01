Лавровый лист засыпаю солью — весь сентябрь радуюсь своей хитрости: полезный совет для всех домохозяек

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Уже скоро окна в Петербурге «потекут»: 9 растений спасут от конденсата и плесени

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Ставлю ведро в угол — и в погребе сухо, как в пустыне: без плесени, влажности и гнилья

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Мешок в погреб — и сырости больше не будет: народный метод борьбы с конденсатом и плесенью

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Маска, соль и закрытые окна: как пережить досрочную атаку «агрессивной» березы в Петербурге

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Соль за десять рублей и соль за тысячу: стоит ли петербуржцам переплачивать за гималайскую

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