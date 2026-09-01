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Гнилые яблоки берегу словно зеницу ока: как применить их для удобрения почвы в сентябре – не отходы, а кладезь пользы

Опубликовано: 1 сентября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Гнилые яблоки берегу словно зеницу ока: как применить их для удобрения почвы в сентябре – не отходы, а кладезь пользы
Гнилые яблоки берегу словно зеницу ока: как применить их для удобрения почвы в сентябре – не отходы, а кладезь пользы
Городовой ру
Огородный лайфхак от Ксении Давыдовой

Довольно часто садоводы сталкиваются с проблемой гниения яблок и груш на деревьях. Причин этому явлению может быть множество, однако основной является монилиоз — наиболее распространенное грибковое заболевание. Помимо этого, гниение может быть спровоцировано механическими повреждениями плодов, нанесенными птицами и насекомыми.

Вторая жизнь гнилых яблок

Агроном Ксения Давыдова рекомендует не спешить с утилизацией гниющих плодов, а использовать их с пользой для огорода. Важно учитывать, что оставлять такие фрукты под деревьями недопустимо, так как они создадут благоприятную среду для развития монилиоза и других патологий.

Гнилую падалицу можно закопать на огороде в процессе осенних работ. Для овощных культур монилиоз не представляет угрозы, а плоды принесут большую пользу.

Добавьте немного триходермы

Агроном рекомендует внести триходерму при перекопке почвы для повышения эффективности. Этот микроорганизм колонизирует поверхность плодов, способствуя их ускоренному разложению и обеспечивая защиту почвы от развития патогенных микроорганизмов.

Помимо этого, на основе разлагающихся фруктов возможно приготовление высококачественного быстродействующего компоста. Для этого необходимо уложить слой плодов в компостную яму, затем покрыть его слоем земли, чередуя слои до достижения требуемого объема.

Ранее мы рассказали, почему нельзя слишком часто перекапывать почву.

Автор:
Новости Петербурга
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