Обратный эффект: агроном Давыдова объяснила, почему нельзя слишком часто перекапывать землю на даче – точка в спорах огородников поставлена

Всем дачникам известно, что осенняя перекопка грунта после сбора урожая с последующим внесением удобрений способствует насыщению почвы полезными минералами в течение зимнего периода.
Однако некоторые садоводы повторяют эту процедуру и непосредственно перед высадкой растений.
Агроном Ксения Давыдова не рекомендует слишком частое проведение этой процедуры. Эксперт поясняет, что в таком случае перекопка может привести к обратному эффекту вместо ожидаемой пользы.
Перекопка земли традиционно применяется для борьбы с сорняками. Тем не менее, при чрезмерно частом проведении этой процедуры существует риск нарушения структуры почвы, что в итоге может привести к усиленному росту сорных растений.
Эксперт подчеркнула, что перекопка грунта является эффективным методом борьбы с сорняками, но также напомнила о существовании других безопасных методов, таких как использование укрывных материалов.
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