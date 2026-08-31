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Обратный эффект: агроном Давыдова объяснила, почему нельзя слишком часто перекапывать землю на даче – точка в спорах огородников поставлена

Опубликовано: 31 августа 2026 11:07
 Проверено редакцией
Обратный эффект: агроном Давыдова объяснила, почему нельзя слишком часто перекапывать землю на даче – точка в спорах огородников поставлена
Обратный эффект: агроном Давыдова объяснила, почему нельзя слишком часто перекапывать землю на даче – точка в спорах огородников поставлена
Городовой ру
Дачные советы агронома Ксении Давыдовой

Всем дачникам известно, что осенняя перекопка грунта после сбора урожая с последующим внесением удобрений способствует насыщению почвы полезными минералами в течение зимнего периода.

Однако некоторые садоводы повторяют эту процедуру и непосредственно перед высадкой растений.

Агроном Ксения Давыдова не рекомендует слишком частое проведение этой процедуры. Эксперт поясняет, что в таком случае перекопка может привести к обратному эффекту вместо ожидаемой пользы.

Перекопка земли традиционно применяется для борьбы с сорняками. Тем не менее, при чрезмерно частом проведении этой процедуры существует риск нарушения структуры почвы, что в итоге может привести к усиленному росту сорных растений.

Эксперт подчеркнула, что перекопка грунта является эффективным методом борьбы с сорняками, но также напомнила о существовании других безопасных методов, таких как использование укрывных материалов.

Ранее мы рассказали, как избавиться от слизней в огороде.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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