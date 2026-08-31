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Шестой вагон уехал без седьмого: что на самом деле произошло утром на «Чернышевской»

Опубликовано: 31 августа 2026 12:34
 Проверено редакцией
Шестой вагон уехал без седьмого: что на самом деле произошло утром на «Чернышевской»
Шестой вагон уехал без седьмого: что на самом деле произошло утром на «Чернышевской»
фото: Городовой.ру
Помощь медиков потребовалась только одной женщине.

Сегодня утренний час пик в петербургском метро начался с серьезного происшествия. На «красной» (Кировско-Выборгской) ветке произошел редкий сбой, который напугал пассажиров и заставил многих опоздать на работу.

Поезд расцепился прямо на станции

Инцидент произошел на станции «Чернышевская». Во время движения поезда между шестым и седьмым вагонами произошло нештатное расцепление, сообщили в пресс-службе подземки. Вагоны просто отсоединились друг от друга.

Машинист попытался починить сцепку своими силами, но быстро решить такую проблему прямо в тоннеле невозможно. Поезд окончательно встал, и движение по всей линии сбилось.

Закрытые станции и забитый транспорт

Чтобы отбуксировать сломанный состав, аварийным службам потребовалось время. Из-за этого движение поездов на участке от «Девяткино» до «Площади Восстания» полностью остановили.

Чтобы избежать давки, станции «Девяткино», «Гражданский проспект» и «Площадь Мужества» временно закрыли на вход. В итоге тысячи людей устремились на улицу.

Наземный транспорт города мгновенно переполнился, а цены на такси взлетели в несколько раз.

Что стало с пассажирами?

Всех людей из неисправного поезда аккуратно высадили на «Чернышевской». В вагонах оказалось 14 детей, причем 10 из них — совсем малыши до пяти лет.

К счастью, сильного испуга и паники удалось избежать. Серьезно никто не пострадал. Помощь медиков потребовалась только одной женщине — ей стало плохо от стресса и духоты, но прибывшие врачи скорой быстро привели её в чувство.

Как ликвидировали аварийную ситуацию?

К застрявшему составу подогнали специальный вспомогательный поезд. Сломанный вагон зацепили и медленно отбуксировали в электродепо «Автово».

Уже в 09:28 движение по «красной» ветке полностью восстановили. Станции открыли, и метро вернулось к обычному режиму работы.

Почему это произошло и что будет дальше?

Расцепление вагонов на ходу — событие крайне редкое для метрополитена. Конструкция автосцепки рассчитана на огромные нагрузки и имеет несколько степеней защиты.

Сейчас в депо «Автово» работает специальная комиссия. Эксперты выясняют, что подвело: заводской брак, износ деталей или ошибка при обслуживании. Разбор происшествия находится под личным контролем начальника метрополитена.

Подземка уже принесла официальные извинения горожанам за испорченное утро и поблагодарила всех за терпение.

Ранее «Городовой» рассказывал, что красная ветка метро в Петербурге вернулась к жизни после утренней аварии.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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