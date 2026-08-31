Урок математики: кто силён в таблице умножения — решит пример «(80−24):8+51:17» в два счета. А вы?

Примеры на деление служат двум основным целям: они способствуют развитию навыков устного счета и закреплению знаний таблицы умножения.
Готовы применить теоретические знания на практике? Предлагаем решить следующий пример на деление.
Условие задачи:
(80−24):8+51:17=?
Рекомендуем не торопиться. Прежде всего, необходимо восстановить в памяти порядок выполнения операций в выражениях, содержащих сложение, вычитание, умножение и деление.
Ход решения и правильный ответ
Этап 1:
Вычитание в скобках: 80−24=56.
Этап 2:
Деление: 56:8=7.
Этап 3:
Деление: 51:17=3.
Этап 4:
Сложение: 7+3=10.
Таким образом, правильный ответ: (80−24):8+51:17=10.
Как видите, все не так уж и сложно!
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