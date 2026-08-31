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Урок математики: кто силён в таблице умножения — решит пример «(80−24):8+51:17» в два счета. А вы?

Опубликовано: 31 августа 2026 14:07
 Проверено редакцией
Урок математики: кто силён в таблице умножения — решит пример «(80−24):8+51:17» в два счета. А вы?
Урок математики: кто силён в таблице умножения — решит пример «(80−24):8+51:17» в два счета. А вы?
Городовой ру
Вспоминаем уроки математики

Примеры на деление служат двум основным целям: они способствуют развитию навыков устного счета и закреплению знаний таблицы умножения.

Готовы применить теоретические знания на практике? Предлагаем решить следующий пример на деление.

Условие задачи:

(80−24):8+51:17=?

Рекомендуем не торопиться. Прежде всего, необходимо восстановить в памяти порядок выполнения операций в выражениях, содержащих сложение, вычитание, умножение и деление.

Ход решения и правильный ответ

Этап 1:
Вычитание в скобках: 80−24=56.

Этап 2:
Деление: 56:8=7.

Этап 3:
Деление: 51:17=3.

Этап 4:
Сложение: 7+3=10.

Таким образом, правильный ответ: (80−24):8+51:17=10.

Как видите, все не так уж и сложно!

Ранее мы предлагали решить еще один пример.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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