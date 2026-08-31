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Тысячи бюджетных мест в вузах оказались незанятыми после жесткой гонки — куда делись поступающие

Опубликовано: 31 августа 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Тысячи бюджетных мест в вузах оказались незанятыми после жесткой гонки — куда делись поступающие
фото legion-media
Есть ли шанс занять бюджетное место после основной волны зачисления

В российских вузах после основной волны зачисления остались свободными шесть тысяч бюджетных мест — в основном на педагогических направлениях.

Минобрнауки называет дополнительный набор стандартной процедурой, а эксперты не видят в этом повода для тревоги, - сообщает источник.

Для абитуриентов, которые не прошли в первую волну или вовсе не успели подать документы, это реальная возможность всё-таки занять бюджетное место.

Почему остались места и что это значит

Доля незаполненных мест — всего 1,34 % от общего числа, и такие колебания считаются нормой: в последние годы показатель держится в пределах 1–2 %. Чаще всего вакантными остаются места в региональных вузах и на направлениях, где традиционно невысокий конкурс — например, в педагогике.

При этом направление «педагогическое образование» остаётся одним из самых массовых по числу бюджетных мест, а дополнительный набор помогает закрыть оставшиеся позиции без признаков системного кризиса.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему россияне объединяют участки и бросают СНТ.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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