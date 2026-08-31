Тысячи бюджетных мест в вузах оказались незанятыми после жесткой гонки — куда делись поступающие

В российских вузах после основной волны зачисления остались свободными шесть тысяч бюджетных мест — в основном на педагогических направлениях.
Минобрнауки называет дополнительный набор стандартной процедурой, а эксперты не видят в этом повода для тревоги, - сообщает источник.
Для абитуриентов, которые не прошли в первую волну или вовсе не успели подать документы, это реальная возможность всё-таки занять бюджетное место.
Почему остались места и что это значит
Доля незаполненных мест — всего 1,34 % от общего числа, и такие колебания считаются нормой: в последние годы показатель держится в пределах 1–2 %. Чаще всего вакантными остаются места в региональных вузах и на направлениях, где традиционно невысокий конкурс — например, в педагогике.
При этом направление «педагогическое образование» остаётся одним из самых массовых по числу бюджетных мест, а дополнительный набор помогает закрыть оставшиеся позиции без признаков системного кризиса.
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