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Дачи исчезают: почему россияне объединяют участки и бросают СНТ

Опубликовано: 29 августа 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Дачи исчезают: почему россияне объединяют участки и бросают СНТ
фото legion-media
Что на самом деле происходит с дачным хозяйством в стране

Кажется, что россияне всё реже тянутся к грядкам, а статистика будто подтверждает: число садоводов понемногу снижается.

Но за сухими цифрами прячется не отказ от загородной жизни, а её переосмысление — меняются форматы участков, подходы к владению землёй и даже цели поездок за город.

Почему садоводов становится меньше: не всё так однозначно

Снижение количества зарегистрированных садоводов не всегда означает, что люди бросают дачи, отмечает источник.

На статистику сильно влияют технические и экономические факторы — и их важно различать.

Что реально влияет на цифры: практичный совет тем, кто следит за рынком земли

Вот основные причины, из‑за которых официальная статистика показывает уменьшение числа садоводов:

  • Кадастровые работы: уточнение границ и объединение соседних участков уменьшает количество объектов в реестре — земли остаются, а число записей падает.
  • Укрупнение наделов: владельцы выкупают смежные участки, чтобы получить удобную территорию под дом, сад и зону отдыха — это логично, но тоже снижает число самостоятельных садовых участков.
  • Перевод садовых домов в жилые: после смены статуса объект перестаёт учитываться как дачная недвижимость, хотя фактически продолжает использоваться.
  • Рост расходов на содержание: взносы в СНТ, обслуживание инфраструктуры и коммунальные платежи заставляют собственников отказываться от редко используемых участков.
  • Усиление контроля за неиспользуемыми наделами: заброшенные земли могут стать проблемой для владельца, и многие предпочитают расстаться с ними.

Ранее «Городовой» рассказывал, можно ли оформить в собственность территорию перед частным домом.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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