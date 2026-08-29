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Шарлотку больше не пеку: нашла ей альтернативу – простой и ароматный пирог из яблок

Опубликовано: 29 августа 2026 14:07
 Проверено редакцией
Шарлотку больше не пеку: нашла ей альтернативу – простой и ароматный пирог из яблок
Шарлотку больше не пеку: нашла ей альтернативу – простой и ароматный пирог из яблок
Городовой ру
Прекрасная альтернатива шарлотке

Если приготовление шарлотки кажется вам слишком сложным, но при этом вы желаете порадовать близких выпечкой с яблоками, рекомендуем рассмотреть данный рецепт аппетитного пирога.

Ингредиенты:

  • 1 стакан манной крупы;
  • 1 стакан муки;
  • 1 стакан сахарного песка;
  • 5−7 свежих яблок;
  • ½ стакана молока;
  • 30 грамм растопленного сливочного масла.

Приготовление:

В глубокой ёмкости соедините манную крупу, муку и сахарный песок. Яблоки измельчите на крупной тёрке и поместите в отдельную посуду.

Выложите часть сухой смеси в форму для выпечки. Затем равномерно распределите слой измельчённых яблок.

Повторяйте слои, чередуя сухую смесь и яблоки, до полного использования всех ингредиентов. Завершающий слой должен состоять из сухой массы.

В стакан с молоком добавьте растопленное сливочное масло и тщательно перемешайте. Полученной смесью равномерно залейте содержимое формы, после чего аккуратно проколите заготовку вилкой в нескольких местах.

Поместите форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте в течение 40−50 минут. По готовности нежнейший яблочный пирог можно подавать к столу.

Ранее мы рассказали, как испечь шоколадный пирог с малиной.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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