Шарлотку больше не пеку: нашла ей альтернативу – простой и ароматный пирог из яблок

Прекрасная альтернатива шарлотке

Если приготовление шарлотки кажется вам слишком сложным, но при этом вы желаете порадовать близких выпечкой с яблоками, рекомендуем рассмотреть данный рецепт аппетитного пирога.

Ингредиенты:

1 стакан манной крупы;

1 стакан муки;

1 стакан сахарного песка;

5−7 свежих яблок;

½ стакана молока;

30 грамм растопленного сливочного масла.

Приготовление:

В глубокой ёмкости соедините манную крупу, муку и сахарный песок. Яблоки измельчите на крупной тёрке и поместите в отдельную посуду.

Выложите часть сухой смеси в форму для выпечки. Затем равномерно распределите слой измельчённых яблок.

Повторяйте слои, чередуя сухую смесь и яблоки, до полного использования всех ингредиентов. Завершающий слой должен состоять из сухой массы.

В стакан с молоком добавьте растопленное сливочное масло и тщательно перемешайте. Полученной смесью равномерно залейте содержимое формы, после чего аккуратно проколите заготовку вилкой в нескольких местах.

Поместите форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте в течение 40−50 минут. По готовности нежнейший яблочный пирог можно подавать к столу.

Ранее мы рассказали, как испечь шоколадный пирог с малиной.