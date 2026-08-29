Шарлотку больше не пеку: нашла ей альтернативу – простой и ароматный пирог из яблок

Если приготовление шарлотки кажется вам слишком сложным, но при этом вы желаете порадовать близких выпечкой с яблоками, рекомендуем рассмотреть данный рецепт аппетитного пирога.
Ингредиенты:
- 1 стакан манной крупы;
- 1 стакан муки;
- 1 стакан сахарного песка;
- 5−7 свежих яблок;
- ½ стакана молока;
- 30 грамм растопленного сливочного масла.
Приготовление:
В глубокой ёмкости соедините манную крупу, муку и сахарный песок. Яблоки измельчите на крупной тёрке и поместите в отдельную посуду.
Выложите часть сухой смеси в форму для выпечки. Затем равномерно распределите слой измельчённых яблок.
Повторяйте слои, чередуя сухую смесь и яблоки, до полного использования всех ингредиентов. Завершающий слой должен состоять из сухой массы.
В стакан с молоком добавьте растопленное сливочное масло и тщательно перемешайте. Полученной смесью равномерно залейте содержимое формы, после чего аккуратно проколите заготовку вилкой в нескольких местах.
Поместите форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте в течение 40−50 минут. По готовности нежнейший яблочный пирог можно подавать к столу.
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