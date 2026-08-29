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Шаурма и шаверма: в чем разница?

Опубликовано: 29 августа 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Шаурма и шаверма: в чем разница?
фото legion-media
Чем отличается московская шаурма от петербургской шавермы

Споры о названии этого фастфуда почти такие же вечные, как дискуссии про поребрик и бордюр. На деле за двумя словами скрывается не столько лингвистика, сколько два разных подхода к привычному уличному блюду.

География решает: откуда что пришло

Название блюда связано с идеей вращения — мясо готовят на вертикальном вертеле. В Москве прижилось слово «шаурма»: первые ларьки появились в 90‑е, например, напротив «Макдоналдса» на Пушкинской.

В Петербурге закрепилась «шаверма» — по одной из версий, её привезли сирийские студенты в 1992 году. Так что выбор слова часто просто отражает город: в столице скажут «шаурма», в Северной столице — «шаверма». Об этом сообщает автор канала "НЕБОРЩИ" (18+).

На что смотреть, чтобы сразу понять стиль блюда: простой совет

Вот ключевые отличия, по которым легко распознать «московский» и «питерский» подход:

  • Хлеб: шаурма чаще в тонком лаваше, шаверма нередко подаётся в пите — получается такой «кармашек» с начинкой.
  • Нарезка мяса: в шаурме мясо режут тонкими полосками, в шаверме — более крупными пластами или кубиками, чтобы текстура чувствовалась ярче.
  • Соусы: в Москве любят сочетания на базе кетчупа и майонеза либо сметаны с чесноком; в Петербурге чаще делают ставку на белый соус с йогуртом, чесноком, укропом и лимонным соком.
  • Овощи: в шаурму нередко кладут пекинскую капусту, корейскую морковь, солёные огурцы; в шаверме делают упор на свежую капусту, свежие или малосольные огурцы, помидоры и лук.
  • Подача: шаурму плотно заворачивают, чтобы соус оставался внутри; шаверму могут подать на тарелке или в конусе, а соус налить сверху.

Личный опыт автора

Однажды я специально сравнивала шаурму в Москве и шаверму в Питере — разница сразу чувствуется. В Питере мне больше понравился насыщенный чесночный соус и текстура мяса. Теперь, если вижу питу вместо лаваша, сразу понимаю: это точно «питерская история».

Ранее «Городовой» рассказывал, почему у бабушек не было проблем с кишечником.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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