Осмотр каждые 15 минут: Курортный и Приозерский районы стали лидерами по укусам клещей

Клещи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области всё ещё активны и уходить на покой не собираются.

Конец лета — не повод расслабляться. Только за последнюю неделю августа к врачам с укусами обратилось больше тысячи человек. Почти пятая часть из них — дети.

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти рассказали, где сейчас опаснее всего гулять и как уберечь себя и близких.

Где чаще всего кусают?

Большинство людей цепляют клещей за городом. На Ленобласть приходится почти 80% всех укусов.

Топ-3 опасных района в области:

Приозерский

Всеволожский

Выборгский

В самом Петербурге клещи тоже есть. Чаще всего с ними сталкиваются в Курортном, Выборгском и Московском районах.

Чем опасен укус клеща?

Клещи переносят тяжелые болезни. Самые частые из них — клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма).

Энцефалит ударяет по нервной системе и головному мозгу. Боррелиоз разрушает суставы, сердце и нервы. Проблема в том, что по внешнему виду клеща нельзя понять, заразен он или нет.

Что делать, если вы нашли на себе клеща?

Не паникуйте, но действуйте быстро.

Идите к врачу. Лучше всего сразу обратиться в ближайший травмпункт. Там клеща снимут профессионально. Если до врача далеко — снимайте сами. Используйте пинцет или специальную петлю из аптеки. Захватите клеща как можно ближе к коже и аккуратно выкручивайте. Забудьте про масло и спирт. Нельзя капать на клеща маслом, кремом или керосином. От этого он начнет задыхаться и выплеснет все опасные вирусы прямо вам в кровь.

Простые правила безопасности на прогулке

Чтобы не принести домой «гостя», соблюдайте пару базовых правил:

Правильная одежда. Надевайте светлые вещи — на них клеща видно сразу. Заправляйте брюки в носки, а кофту — в штаны. Не забудьте про кепку или панаму.

Надевайте светлые вещи — на них клеща видно сразу. Заправляйте брюки в носки, а кофту — в штаны. Не забудьте про кепку или панаму. Специальные спреи. Покупайте средства с пометкой «от клещей» (акарицидные). Обычные спреи от комаров тут не помогут. Наносите их только на одежду.

Покупайте средства с пометкой «от клещей» (акарицидные). Обычные спреи от комаров тут не помогут. Наносите их только на одежду. Осмотры. Проверяйте себя и близких каждые 15–20 минут прямо во время прогулки.

Проверяйте себя и близких каждые 15–20 минут прямо во время прогулки. Защита для детей. Не пускайте малышей в высокую траву и кусты. Гуляйте по широким тропинкам. Коляску снизу лучше обработать защитным спреем.

Самая надежная защита — прививка

От клещевого энцефалита есть эффективная вакцина. В этом году в Петербурге и области прививку сделали уже более 160 тысяч человек.

Если вы планируете вакцинироваться, помните о сроках. Завершить курс нужно минимум за две недели до поездки в лес или на дачу. Организму требуется время, чтобы выработать иммунитет.

Помните: сезон клещей закончится только с приходом постоянных заморозков. Будьте внимательны к себе на природе!

Ранее «Городовой» рассказывал, почему клещи в Петербурге и Ленобласти снова вышли на охоту.