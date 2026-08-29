Школьная форма не подошла: петербуржцам рассказали, как вернуть деньги и не испортить себе нервы

В Роспотребнадзоре напомнили, что покупатель имеет право вернуть товар.

Конец августа — это всегда суета. Купили школьную форму, пришли домой, примерили... а брюки коротки, или пиджак жмет в плечах. Знакомая история? Не паникуйте. Закон полностью на вашей стороне.

Об этом напомнили в Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти.

Вещь качественная, но не подошла

Если с формой все в порядке, но вы ошиблись с размером или фасоном, у вас есть 14 дней на обмен (день покупки не в счет).

Чтобы магазин принял вещь обратно, соблюдайте три правила:

Не носите ее. Ребенок не должен ходить в ней на улицу или в школу. Сохраните вид. Не срезайте фабричные бирки и ярлыки. Возьмите подтверждение покупки. Это может быть бумажный чек, выписка из банковского приложения или даже свидетесь, который был с вами.

Главный нюанс: сначала вам обязаны предложить обмен на другой размер. И только если нужной вещи нет на складе, магазин обязан вернуть деньги.

Нашли дефект: правила меняются

Если дома вы заметили разошедшийся шов, сломанную молнию или дырку — это брак. В этом случае правило 14 дней не работает. Вы можете вернуть вещь в течение всего гарантийного срока (обычно это от 30 дней до нескольких месяцев).

При браке вы имеете право:

Отремонтировать вещь за счет магазина.

Попросить скидку.

Обменять на качественную вещь.

Забрать все деньги.

Не верьте уловкам продавцов!

В магазинах часто пытаются отказать в возврате. Вот самые частые фразы, на которые не стоит попадаться:

«Без бумажного чека не принимаем!» Это незаконно. Откройте банковское приложение и покажите историю операций.

«Вы выбросили пакет или коробку!» Упаковка не нужна. Главное — чтобы бирка была на самой одежде.

«Это товар со скидкой, он возврату не подлежит!» Распродажа — не повод нарушать закон. Права на акционные вещи точно такие же, как и на обычные.

Берегите свои нервы и деньги. Удачных и спокойных вам покупок к новому учебному году!

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