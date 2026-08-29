Как в ресторане: готовлю ленивый хачапури на сковороде за 15 минут

Сырная лепёшка на сковороде — быстрый рецепт для вкусного ужина. Минимум ингредиентов, 15 минут — и нежное, сытное блюдо готово.

Когда нужно накормить семью вкусным и сытным блюдом, но времени на сложные рецепты нет, на помощь приходит простая сырная лепёшка. Она готовится из доступных ингредиентов, которые есть в каждом доме, и не требует духовки — достаточно одной сковороды.

Мягкая, нежная, с тягучей начинкой внутри, она одинаково хороша и для завтрака, и для лёгкого ужина. Главное — соблюсти несколько простых правил, и результат превзойдёт ожидания, пишет ИА AmurMedia.

Секрет идеального теста и выбора сыра

Основа лепёшки — жидкое тесто на молоке, яйце и муке с разрыхлителем. Оно получается воздушным и пористым, а добавление сыра прямо в смесь делает блюдо сочным и ароматным. Лучше всего подходит сулугуни — он обладает идеальной пластичностью, плавится равномерно и даёт характерную тягучесть.

Но при отсутствии сулугуни можно использовать любой твёрдый сыр, который хорошо тает. Важно натереть его на крупной тёрке, чтобы он распределился по тесту равномерно. Сахар в рецепте добавляют для баланса вкуса — он не делает лепёшку сладкой, а лишь оттеняет солёность сыра.

Как приготовить лепёшку за 15 минут

В миске смешивают яйцо, соль, сахар, молоко, муку с разрыхлителем и натёртый сыр. Тесто должно быть по консистенции чуть гуще, чем на оладьи. Сковороду разогревают на среднем огне, смазывают тонким слоем масла и выливают тесто, разравнивая его лопаткой. Накрывают крышкой и жарят 7–8 минут — верх должен схватиться, а низ подрумяниться. Затем лепёшку аккуратно переворачивают и готовят ещё 2–3 минуты до золотистой корочки. Горячую лепёшку можно смазать сливочным маслом для дополнительной мягкости.

Личный опыт автора

Впервые я приготовила эту лепёшку, когда в холодильнике остался кусок сулугуни и немного молока. Я не ожидала, что из таких простых продуктов получится такое вкусное блюдо. Домашние съели её за пять минут и попросили добавки. Теперь это мой коронный рецепт для быстрых завтраков, особенно когда гости на пороге.

Вывод

Сырная лепёшка на сковороде — это простой, быстрый и вкусный способ порадовать близких без лишних хлопот. Минимум ингредиентов, 15 минут времени — и на столе ароматное, сытное блюдо, которое подойдёт и к чаю, и как самостоятельная закуска. Рецепт легко адаптировать под любой сыр, который есть в холодильнике.

Ранее мы рассказывали, что добавить в фарш для сочности котлет.