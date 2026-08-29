3290 рублей за «китайца»: почему в Петербурге дорожают цветы к 1 сентября

День знаний не за горами, а родители школьников снова подсчитывают расходы. Одна из главных трат — традиционный букет для учителя. В этом году цены на цветы снова подросли, а на полках магазинов произошло тихое импортозамещение.
Почему цены снова взлетели?
Перед 1 сентября цветы дорожают всегда — это классика. В этом году ценник поднялся ещё на 15–20%. В среднем нормальный букет обойдётся в 3250–3300 рублей. Но в некоторых магазинах цены легко перешагивают психологическую отметку в 4000 рублей.
Дошло до того, что депутаты Госдумы попросили ФАС проверить продавцов. Они подозревают, что торговцы просто спекулируют на празднике и искусственно завышают цены.
Наш цветок против китайского: почему отечественное дороже?
Казалось бы, своё должно быть дешевле. Но в флористике всё наоборот:
Российский цветок стоит в производстве 50–55 рублей за один стебель. Импортный привозится к нам всего за 30–35 рублей, сообщает 78.ru со ссылкой на исполнительного директора Национальной ассоциации цветоводов Викторию Крылову.
Почему так? За последние пять лет в России резко подорожали газ (на 66%) и свет (на 78%). А ведь теплицы нужно отапливать и освещать круглый год. Растить цветы у нас стало невероятно дорого.
В итоге 75% рынка — это импорт. Только вместо привычных роз из Голландии или Эквадора к нам всё чаще везут цветы из Китая, Турции и Сербии. Китайские розы, гвоздики и хризантемы везут через Дальний Восток и Сибирь.
На вид они ничем не отличаются от наших, а стоят закупщикам на 30% дешевле.
Что сейчас в моде и как меняются букеты?
Огромные и тяжелые букеты-«веники» уходят в прошлое. Детям их тяжело держать на линейке, а учителям просто некуда ставить десятки гигантских охапок.
Сейчас в тренде:
- Компактность. Небольшие, но аккуратные букеты.
- Осенне гамма. В моде тёплые тона: оранжевый, бордовый, охра.
- Добавки. В букеты часто добавляют сухоцветы (хлопок, лаванду) и интересную зелень (эвкалипт).
- Полезные наборы. Всё популярнее становятся комплекты: маленький букет плюс чай, шоколад или клубника в шоколаде (такие наборы стоят около 2200–2500 рублей).
Как сэкономить на букете: 3 рабочих совета
- Акция «Дети вместо цветов». Отличная традиция: класс покупает учителю один красивый букет от всех, а сэкономленные деньги переводит в благотворительный фонд. И учителю приятно, и доброе дело сделано.
- Цветок в горшке. Вместо срезанных роз можно подарить орхидею, спатифиллум или хризантему в горшке. Стоит дешевле, а радовать будет не одну неделю.
- Покупайте не в пиковые дни. 31 августа и 1 сентября — самые дорогие дни. Если заказать букет заранее (за 3–4 дня) или купить цветы 30 августа, можно сэкономить до 20% стоимости.
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