3290 рублей за «китайца»: почему в Петербурге дорожают цветы к 1 сентября

Эксперты рассказали, во сколько обойдет букет на 1 сентбяря.

День знаний не за горами, а родители школьников снова подсчитывают расходы. Одна из главных трат — традиционный букет для учителя. В этом году цены на цветы снова подросли, а на полках магазинов произошло тихое импортозамещение.

Почему цены снова взлетели?

Перед 1 сентября цветы дорожают всегда — это классика. В этом году ценник поднялся ещё на 15–20%. В среднем нормальный букет обойдётся в 3250–3300 рублей. Но в некоторых магазинах цены легко перешагивают психологическую отметку в 4000 рублей.

Дошло до того, что депутаты Госдумы попросили ФАС проверить продавцов. Они подозревают, что торговцы просто спекулируют на празднике и искусственно завышают цены.

Наш цветок против китайского: почему отечественное дороже?

Казалось бы, своё должно быть дешевле. Но в флористике всё наоборот:

Российский цветок стоит в производстве 50–55 рублей за один стебель. Импортный привозится к нам всего за 30–35 рублей, сообщает 78.ru со ссылкой на исполнительного директора Национальной ассоциации цветоводов Викторию Крылову.

Почему так? За последние пять лет в России резко подорожали газ (на 66%) и свет (на 78%). А ведь теплицы нужно отапливать и освещать круглый год. Растить цветы у нас стало невероятно дорого.

В итоге 75% рынка — это импорт. Только вместо привычных роз из Голландии или Эквадора к нам всё чаще везут цветы из Китая, Турции и Сербии. Китайские розы, гвоздики и хризантемы везут через Дальний Восток и Сибирь.

На вид они ничем не отличаются от наших, а стоят закупщикам на 30% дешевле.

Что сейчас в моде и как меняются букеты?

Огромные и тяжелые букеты-«веники» уходят в прошлое. Детям их тяжело держать на линейке, а учителям просто некуда ставить десятки гигантских охапок.

Сейчас в тренде:

Компактность. Небольшие, но аккуратные букеты.

Небольшие, но аккуратные букеты. Осенне гамма. В моде тёплые тона: оранжевый, бордовый, охра.

В моде тёплые тона: оранжевый, бордовый, охра. Добавки. В букеты часто добавляют сухоцветы (хлопок, лаванду) и интересную зелень (эвкалипт).

В букеты часто добавляют сухоцветы (хлопок, лаванду) и интересную зелень (эвкалипт). Полезные наборы. Всё популярнее становятся комплекты: маленький букет плюс чай, шоколад или клубника в шоколаде (такие наборы стоят около 2200–2500 рублей).

Как сэкономить на букете: 3 рабочих совета

Акция «Дети вместо цветов». Отличная традиция: класс покупает учителю один красивый букет от всех, а сэкономленные деньги переводит в благотворительный фонд. И учителю приятно, и доброе дело сделано. Цветок в горшке. Вместо срезанных роз можно подарить орхидею, спатифиллум или хризантему в горшке. Стоит дешевле, а радовать будет не одну неделю. Покупайте не в пиковые дни. 31 августа и 1 сентября — самые дорогие дни. Если заказать букет заранее (за 3–4 дня) или купить цветы 30 августа, можно сэкономить до 20% стоимости.

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