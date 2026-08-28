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Захватите паспорт и справку: кого Эрмитаж пустит бесплатно в День знаний

Опубликовано: 28 августа 2026 15:01
 Проверено редакцией
Захватите паспорт и справку: кого Эрмитаж пустит бесплатно в День знаний
Захватите паспорт и справку: кого Эрмитаж пустит бесплатно в День знаний
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Пройти в музей в 1 сентября смогут не только учащиеся. 

День знаний — это не только линейки и букеты, но и отличная возможность сходить в главный музей страны. В этом году Эрмитаж решил сделать 1 сентября еще приятнее и расширил свою праздничную акцию.

Кому повезло с бесплатными билетами?

Раньше 1 сентября в Эрмитаж бесплатно пускали только тех, кто учится. В этом году правила изменились — теперь праздничный билет получат и педагоги.

Бесплатно пройти в музей смогут:

  • Школьники любого возраста.
  • Студенты, курсанты, аспиранты и адъюнкты.
  • Интерны и врачи-ординаторы.
  • Учителя школ, лицеев и гимназий.

Почему в список добавили учителей?

Все дело в новом указе президента о поддержке педагогов. По документу школьные учителя теперь имеют право ходить в музеи бесплатно минимум один раз в месяц.

Чиновники еще только прорабатывают детали этого закона. Но Эрмитаж решил не ждать и запустил льготу для учителей уже сейчас.

Как получить билет и что взять с собой?

Билет дает право самостоятельно прогуляться по Главному музейному комплексу (Зимний дворец и соседние здания).

Оформить его можно двумя способами:

  1. Заранее на официальном сайте Эрмитажа.
  2. В кассе музея прямо в день посещения.

Важная деталь: на входе обязательно попросят подтвердить ваш статус. Учащимся нужен студенческий билет или справка из школы, а учителям — справка с места работы или удостоверение. И обязательно возьмите с собой паспорт.

Совет: Нна бесплатные акции всегда приходят тысячи людей. Заказывайте билеты на сайте заранее, чтобы не стоять в огромных очередях у касс.

Не успели 1 сентября? Будут и другие дни

Если в День знаний вы заняты, не расстраивайтесь. Осенью Эрмитаж устроит еще два бесплатных дня для посетителей:

  • 5 октября — в День учителя.
  • 4 ноября — в День народного единства.

Кстати, дети до 14 лет могут ходить в Эрмитаж бесплатно абсолютно в любой день работы музея (но электронный билет всё равно нужно оформить).

Ранее «Городовой» рассказывал, что Эрмитаж забрал сразу две главные награды страны.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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