Захватите паспорт и справку: кого Эрмитаж пустит бесплатно в День знаний

День знаний — это не только линейки и букеты, но и отличная возможность сходить в главный музей страны. В этом году Эрмитаж решил сделать 1 сентября еще приятнее и расширил свою праздничную акцию.
Кому повезло с бесплатными билетами?
Раньше 1 сентября в Эрмитаж бесплатно пускали только тех, кто учится. В этом году правила изменились — теперь праздничный билет получат и педагоги.
Бесплатно пройти в музей смогут:
- Школьники любого возраста.
- Студенты, курсанты, аспиранты и адъюнкты.
- Интерны и врачи-ординаторы.
- Учителя школ, лицеев и гимназий.
Почему в список добавили учителей?
Все дело в новом указе президента о поддержке педагогов. По документу школьные учителя теперь имеют право ходить в музеи бесплатно минимум один раз в месяц.
Чиновники еще только прорабатывают детали этого закона. Но Эрмитаж решил не ждать и запустил льготу для учителей уже сейчас.
Как получить билет и что взять с собой?
Билет дает право самостоятельно прогуляться по Главному музейному комплексу (Зимний дворец и соседние здания).
Оформить его можно двумя способами:
- Заранее на официальном сайте Эрмитажа.
- В кассе музея прямо в день посещения.
Важная деталь: на входе обязательно попросят подтвердить ваш статус. Учащимся нужен студенческий билет или справка из школы, а учителям — справка с места работы или удостоверение. И обязательно возьмите с собой паспорт.
Совет: Нна бесплатные акции всегда приходят тысячи людей. Заказывайте билеты на сайте заранее, чтобы не стоять в огромных очередях у касс.
Не успели 1 сентября? Будут и другие дни
Если в День знаний вы заняты, не расстраивайтесь. Осенью Эрмитаж устроит еще два бесплатных дня для посетителей:
- 5 октября — в День учителя.
- 4 ноября — в День народного единства.
Кстати, дети до 14 лет могут ходить в Эрмитаж бесплатно абсолютно в любой день работы музея (но электронный билет всё равно нужно оформить).
Ранее «Городовой» рассказывал, что Эрмитаж забрал сразу две главные награды страны.