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Сосновые иголки тащу из леса мешками, пересыпаю солью — и по банкам: весь год благодарю себя за эту копеечную смесь

Опубликовано: 28 августа 2026 16:01
 Проверено редакцией
Сосновые иголки тащу из леса мешками, пересыпаю солью — и по банкам: весь год благодарю себя за эту копеечную смесь
Сосновые иголки тащу из леса мешками, пересыпаю солью — и по банкам: весь год благодарю себя за эту копеечную смесь
Городовой ру
Как сделать ароматизатор для дома из сосновой хвои и соли - полезные советы

Сосновую хвою приятно считать обычным лесным опадом, но она может пригодиться и дома. Отличный вариант - сделать из сухих сосновых иголок ароматизатор, который станет и профилактическим средством от насекомых. При приготовлении важно учитывать несколько правил.

Сначала не смешиваем, а высушиваем

Собранную хвою следует тщательно перебрать, удалить мусор и землю. Если опад имеет признаки загрязнений, то его можно промыть и просушить. Важно убедиться в отсутствии влаги, иначе она может испортить домашнюю смесь, сообщает progoroduhta.ru.

После этого иголки стоит поломать руками, смешать с солью в равных частях. Хранить смесь можно не только в банке, но и в тканевых мешочках.

Используем смесь для шкафа

Часть полученной смеси следует пересыпать в мешочек из ткани, поместить его между вещами. Хвоя придает одежде приятный аромат, а соль позволяет впитать лишнюю влагу. Не стоит считать это средство полноценной защитой от платяной моли, так как оно является профилактическим. Если насекомые уже появились, то выручит только уборка, обработка одежды и поверхностей шкафа.

Заменяем ароматизатор хвойной смесью

Часть смеси можно переложить в банку, поставить ее в коридоре или ванной комнате. Для усиления запаха также допускается использование нескольких бутонов гвоздики или палочки корицы. Эта смесь не сможет устранить неприятный запах, но она добавляет свежую хвойную ноту.

Что нельзя делать с хвоей

  • Использовать неизвестные лесные иголки. Следует собирать только ту хвою, в которой вы уверены. Не все виды являются безопасными.
  • Закладывать хвойные иголки в свечи. Хвоя отлично горит, поэтому появляется риск возгорания.

Вывод

Лучше всего заготавливать смесь для шкафов и открытых банок. Натуральная хвоя дает легкий аромат, но с некоторой периодичностью смесь нужно обновлять. Лайфхак подходит для тех, кому не нравятся резкие покупные ароматизаторы.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как почистить дымоход с помощью пластиковой бутылки.

Автор:
Полина Аксенова
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