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С 1 сентября в РФ изменятся правила возврата товаров в магазины

Опубликовано: 28 августа 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
С 1 сентября в РФ изменятся правила возврата товаров в магазины
фото legion-media
Что важно знать всем покупателям о новых правилах 

С 1 сентября 2026 года в России начинают действовать обновлённые правила розничной торговли. Они затрагивают возврат товаров и выдачу замены на время ремонта — и хотя базовые принципы остаются прежними, списки стали чётче и зафиксированы надолго.

Чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами, полезно заранее разобраться, какие покупки вернуть не получится, а на какую подмену рассчитывать не стоит.

Что нельзя вернуть и когда не дадут замену

Если товар качественный, но не подошёл по цвету или размеру, магазин вправе отказать в возврате — при условии, что продукт входит в специальный перечень.

Туда включили лекарства, косметику, парфюмерию, ткани и кабели на метраж, нижнее бельё, посуду, бытовую химию, мебель, ювелирные изделия, авто, технику с гарантией от года и многое другое.

Отдельно уточнили правила для товаров длительного пользования: если вещь на ремонте, продавец не обязан давать временную замену. В этот список добавили, например, ювелирку и сантехнику.

Вывод

Обновлённые правила делают правила игры прозрачнее: списки невозвратных товаров и исключений по подмене теперь зафиксированы до 2032 года. Если подходить к покупкам осознанно, риск неприятных ситуаций заметно снижается.

Ранее «Городовой» рассказывал, в России может произойти алиментная реформа.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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