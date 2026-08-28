С 1 сентября в РФ изменятся правила возврата товаров в магазины

С 1 сентября 2026 года в России начинают действовать обновлённые правила розничной торговли. Они затрагивают возврат товаров и выдачу замены на время ремонта — и хотя базовые принципы остаются прежними, списки стали чётче и зафиксированы надолго.
Чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами, полезно заранее разобраться, какие покупки вернуть не получится, а на какую подмену рассчитывать не стоит.
Что нельзя вернуть и когда не дадут замену
Если товар качественный, но не подошёл по цвету или размеру, магазин вправе отказать в возврате — при условии, что продукт входит в специальный перечень.
Туда включили лекарства, косметику, парфюмерию, ткани и кабели на метраж, нижнее бельё, посуду, бытовую химию, мебель, ювелирные изделия, авто, технику с гарантией от года и многое другое.
Отдельно уточнили правила для товаров длительного пользования: если вещь на ремонте, продавец не обязан давать временную замену. В этот список добавили, например, ювелирку и сантехнику.
Вывод
Обновлённые правила делают правила игры прозрачнее: списки невозвратных товаров и исключений по подмене теперь зафиксированы до 2032 года. Если подходить к покупкам осознанно, риск неприятных ситуаций заметно снижается.
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