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Готовлю конвертики из лаваша — получаются хрустящими и вкусными: идеальный завтрак перед школой

Опубликовано: 31 августа 2026 12:31
 Проверено редакцией
Готовлю конвертики из лаваша — получаются хрустящими и вкусными: идеальный завтрак перед школой
Готовлю конвертики из лаваша — получаются хрустящими и вкусными: идеальный завтрак перед школой
Legion-Media
Конвертики из лаваша с ветчиной, сыром и овощами — быстрый завтрак или перекус за 15 минут. Простая техника сворачивания и обжарка в яйце дают хрустящую корочку и сочную начинку. 

Тонкий лаваш — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро приготовить закуску или перекусить на ходу. Этот бездрожжевой хлеб отлично сочетается с разными начинками, позволяя каждый раз экспериментировать с вкусами.

ИА предлагает вариант с ветчиной, сыром и овощами — сытную и сочную закуску, которая готовится буквально за 15 минут. Такие конвертики подойдут и для плотного завтрака, и для перекуса в течение дня, и даже для праздничного стола, если подать их горячими с соусом.

Секрет идеального конверта: начинка и формовка

Главное в этом рецепте — не только начинка, но и правильное сворачивание:

  1. Лаваш разрезают на длинные полоски, чтобы удобно было формировать треугольники.
  2. Половину полоски смазывают майонезом — он связывает ингредиенты и придаёт сочность.
  3. Затем выкладывают мелко нарезанную ветчину, помидоры, тёртый сыр и зелёный лук.
  4. Чтобы начинка не высыпалась, край лаваша подгибают, а затем сворачивают треугольником, плотно прижимая каждый слой.

Такая техника позволяет получить плотный конвертик, который не развалится при жарке.

Перед обжаркой конвертики окунают в льезон из яйца, молока, соли и специй — это даёт румяную корочку и дополнительный вкус. Жарят на хорошо разогретой сковороде с маслом сначала со стороны стыка (чтобы зафиксировать край), затем переворачивают и подрумянивают с другой стороны до золотистого цвета. Весь процесс занимает всего пару минут.

Личный опыт автора

Решила попробовать этот рецепт, но у меня под рукой не оказалось ветчины — заменила её копчёной курицей, а майонез — сметаной. Результат был не хуже, даже сочнее. Теперь я экспериментирую с начинками: беру грибы, шпинат, брынзу — каждый раз получается новый вкус. Главное — не бояться заменять продукты по своему усмотрению и соблюдать технику заворачивания.

Варианты начинок и полезные советы

Этот рецепт легко адаптировать под любые предпочтения:

  • Вместо ветчины можно взять варёное мясо, курицу, колбасу или даже консервированную рыбу.
  • Овощи тоже можно менять: вместо помидоров — сладкий перец или огурцы, а зелень — по сезону.
  • Для тех, кто не любит майонез, подойдёт сметана, густой йогурт или соус песто.
  • Чтобы конвертики были более хрустящими, после обжарки можно выложить их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
  • Подавать их лучше горячими — с овощным салатом или любимым соусом.

Вывод

Конвертики из лаваша — это простое и универсальное блюдо, которое готовится за 15 минут и позволяет использовать любые остатки продуктов в холодильнике. Техника сворачивания треугольником и обжаривание в яйце делают их хрустящими снаружи и сочными внутри. Такой рецепт выручит, когда нужно быстро накормить семью или удивить гостей незамысловатой, но вкусной закуской.

Ранее мы рассказывали, как засаливать скумбрию самостоятельно.

Автор:
Евгения Сухова
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