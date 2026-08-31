Готовлю конвертики из лаваша — получаются хрустящими и вкусными: идеальный завтрак перед школой

Готовлю конвертики из лаваша — получаются хрустящими и вкусными: идеальный завтрак перед школой Legion-Media

Конвертики из лаваша с ветчиной, сыром и овощами — быстрый завтрак или перекус за 15 минут. Простая техника сворачивания и обжарка в яйце дают хрустящую корочку и сочную начинку.