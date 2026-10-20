Психологический тест для кофеманов: "заказывайте" любимый напиток, а мы расскажем, насколько вы прагматичны

Какой кофе вы предпочитаете, многое о вас говорит

Представьте, что перед вами меню. Какой кофейный напиток вы закажете прямо сейчас, не раздумывая? Первая реакция расскажет, как вы принимаете решения и насколько цените практичность.

1. Эспрессо или американо

Вы прагматик до мозга костей. Вам нужен результат, а не процесс. Вы не тратите время на украшения и лишние детали: главное — чтобы работало. В жизни вы выбираете короткие пути, чёткие цели и понятную выгоду. Иногда окружающие считают вас суховатым, но вы просто не любите тратить ресурсы впустую.

2. Капучино

Вы балансируете между практичностью и комфортом. Вам важно не только получить результат, но и сделать путь приятным. Вы умеете договариваться, искать компромиссы и ценить моменты. Прагматизм у вас здоровый: вы не станете платить за воздух, но и отказывать себе в маленьких радостях не будете.

3. Латте с сиропом

Вы гедонист с прагматичным фундаментом. Да, вы любите удовольствие, но не теряете голову. Ваш выбор — это инвестиция в настроение, которое потом работает на результат. Вы умеете считать деньги, но не превращаете экономию в самоцель. Главное для вас — чтобы затраты окупались эмоциями.

Прагматизм — не про скупость, а про умение выбирать то, что действительно работает. Обдумайте свой выбор: возможно, он подскажет, где вы слишком строги к себе, а где — наоборот, позволяете лишнее.

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