Мягкость или прямота: выбирайте специю — она подскажет, какая ваша черта наиболее притягательна для других

Быстрый тест покажет, что в вас сильнее всего ценят другие люди

Перед вами три специи. Какая притягивает взгляд первой? Выберите, не раздумывая. Первая реакция намекнет, какая черта в вас особенно ценится окружающими.

1. Корица

Тёплая, пряная, уютная. Людям в вас нравится надёжность и спокойствие. Вы тот человек, рядом с которым становится легче. Вы умеете поддержать, выслушать и создать ощущение дома. Окружающие ценят вашу заботу и умение сглаживать конфликты. В вас видят опору.

2. Чёрный перец

Острый, энергичный, прямой. Людям импонирует ваша честность и решительность. Вы не боитесь говорить правду и брать ответственность. С вами интересно, потому что вы заряжаете энергией и не даёте скучать. Окружающие уважают вашу прямоту и умение действовать. В вас видят лидера.

3. Ваниль

Сладкая, мягкая, успокаивающая. Людям нравится ваша доброта и умение слушать. Вы создаёте атмосферу доверия, рядом с вами люди чувствуют себя в безопасности. Вы не давите, не критикуете, а принимаете. Окружающие ценят вашу деликатность и внутреннюю гармонию. В вас видят друга.

Каждая специя — это метафора. Корица говорит о надёжности, перец — о смелости, ваниль — о мягкости.

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