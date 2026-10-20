Почему многие перестают покупать себе новые вещи после 65 лет - мнение психолога

По словам эксперта, причина не только в нехватке финансов

Часто люди, выходя на пенсию, перестают покупать себе новые вещи. Причина не только в отсутствии свободных средств на наряды. По мнению психолога, с возрастом люди теряют образ будущего, в котором новая вещь могла бы пригодиться.

Отказ от покупок как уход из социума. Новая вещь даёт повод выйти из дома, завязать разговор, почувствовать себя активным членом общества. Старая одежда говорит окружающим, что человек не стремится к общению.

Экономия на себе под видом заботы о детях. Пенсионер носит дырявые тапочки, чтобы сэкономленные деньги отдать детям. Но им нужнее энергичный, довольный бодрый родитель, чем небольшая финансовая помощь.

Старые вещи привычны. Новое пугает и требует умственных усилий. Старые туфли не жмут, потому что приняли форму ноги.

Покупка нового - это выход из зоны комфорта. Фраза «мне это не по возрасту» на самом деле значит «я боюсь не справиться с переменами». Отказ от новых вещей ускоряет ментальное старение.

Бережливость часто оказывается запретом на удовольствие. Нередко пожилые люди говорят, что не могут себе позволить обновки и даже при хорошем доходе донашивают вещи тридцатилетней давности. Пить из треснувшей кружки, когда в серванте стоят новые, - это признать, что новых и хороших вещей ты уже не достоин.

Тело меняется, а привычки остаются. Новую ортопедическую обувь можно расценивать как инвестицию в возможность ходить без боли. Старые вещи не учитывают изменившиеся пропорции. Одни выглядят жалко, другие ищут фасоны, которые подчёркивают достоинства.

Шопинг тренирует мозг. Анализ цен, сравнение характеристик, выбор стиля дают когнитивную нагрузку. Отказ от этого процесса означает добровольный отказ от интеллектуальной активности. Покупка новой вещи подтверждает право чего-то хотеть и исполнять желания.

Психолог подчеркивает: те, кто бесцельно копит и не тратит, уходят из жизни с горой тряпок и пачкой обесцененных купюр. Кто продолжал обновлять гардероб и быт, уходят с чувством полноты жизни. Каждый выбирает финал сам.

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