Зонты можно оставить дома: Петербург радует аномальным осенним теплом

К Петербургу подобрался антициклон, который разогнал тучи и принес редкую для конца октября благодать.
Солнце вместо луж
На улице непривычно сухо, тихо и светло. Ветер слабый, юго-восточный — всего от 1 до 6 м/с, поэтому даже легкий осенний ветерок не заставит кутаться в шарф.
Днем в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +8…+10°. В Ленинградской области будет еще контрастнее — от +6 до +11°, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Это идеальное время для прогулок по паркам: золотая осень еще не закончилась, а под ногами сухо.
Давление бьет рекорды
Единственная ложка дегтя в этой идеальной картине — атмосферное давление. Сейчас оно держится на отметке 777 мм ртутного столба.
Хотя стрелка барометра уже потихоньку ползет вниз, показатель всё равно очень высокий. Если сегодня с утра у вас болит голова, клонит в сон или скачет собственное давление — не удивляйтесь.
Метеочувствительным людям сейчас лучше отказаться от лишнего кофе, пить больше чистой воды и не перегружать себя работой.
Чего ждать дальше?
Хорошая новость: сухая погода задержится как минимум еще на сутки. В среду дождей тоже не предвидится.
Но будьте осторожны: ночи становятся холодными. Столбики термометров опустятся до -1…+1°. Автомобилистам стоит быть аккуратнее ранним утром — на асфальте возможна первая коварная наледь.
Зато днем солнце снова сделает свое дело и прогреет воздух до отличных +9…+11°.
А как бывало раньше?
Сегодня нам грех жаловаться. Обычно 20 октября в городе куда суровее: климатическая норма среднесуточной температуры для этой даты составляет всего +5,2°. Мы идем с явным опережением графика.
В истории петербургской погоды этот день бывал самым разным:
- Самый жаркий день случился в победном 1944 году: тогда воздух прогрелся до невероятных +14,4°.
- Самый лютый мороз грянул ровно через год, в 1945-м: термометры показали -7,1°.
- Самый мощный потоп пережили ленинградцы в 1929 году: за сутки на город вылилось 16 мм осадков.
В прошлом году минимум составил +2,8°, максимальная температура достигла +10,0°, за сутки отмечены осадки в виде дождя.
Ранее «Городовой» рассказывал, что антициклон перестраивает погоду в Петербурге.