Зонты можно оставить дома: Петербург радует аномальным осенним теплом

Петербург наслаждается теплом.

К Петербургу подобрался антициклон, который разогнал тучи и принес редкую для конца октября благодать.

Солнце вместо луж

На улице непривычно сухо, тихо и светло. Ветер слабый, юго-восточный — всего от 1 до 6 м/с, поэтому даже легкий осенний ветерок не заставит кутаться в шарф.

Днем в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +8…+10°. В Ленинградской области будет еще контрастнее — от +6 до +11°, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Это идеальное время для прогулок по паркам: золотая осень еще не закончилась, а под ногами сухо.

Давление бьет рекорды

Единственная ложка дегтя в этой идеальной картине — атмосферное давление. Сейчас оно держится на отметке 777 мм ртутного столба.

Хотя стрелка барометра уже потихоньку ползет вниз, показатель всё равно очень высокий. Если сегодня с утра у вас болит голова, клонит в сон или скачет собственное давление — не удивляйтесь.

Метеочувствительным людям сейчас лучше отказаться от лишнего кофе, пить больше чистой воды и не перегружать себя работой.

Чего ждать дальше?

Хорошая новость: сухая погода задержится как минимум еще на сутки. В среду дождей тоже не предвидится.

Но будьте осторожны: ночи становятся холодными. Столбики термометров опустятся до -1…+1°. Автомобилистам стоит быть аккуратнее ранним утром — на асфальте возможна первая коварная наледь.

Зато днем солнце снова сделает свое дело и прогреет воздух до отличных +9…+11°.

А как бывало раньше?

Сегодня нам грех жаловаться. Обычно 20 октября в городе куда суровее: климатическая норма среднесуточной температуры для этой даты составляет всего +5,2°. Мы идем с явным опережением графика.

В истории петербургской погоды этот день бывал самым разным:

Самый жаркий день случился в победном 1944 году: тогда воздух прогрелся до невероятных +14,4°.

случился в победном 1944 году: тогда воздух прогрелся до невероятных +14,4°. Самый лютый мороз грянул ровно через год, в 1945-м: термометры показали -7,1°.

грянул ровно через год, в 1945-м: термометры показали -7,1°. Самый мощный потоп пережили ленинградцы в 1929 году: за сутки на город вылилось 16 мм осадков.

В прошлом году минимум составил +2,8°, максимальная температура достигла +10,0°, за сутки отмечены осадки в виде дождя.

Ранее «Городовой» рассказывал, что антициклон перестраивает погоду в Петербурге.