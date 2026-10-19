Ни капли дождя и разгон до +13 градусов: антициклон перестраивает погоду в Петербурге

Синоптик рассказал о высоком давлении в ближайшие дни.

В Петербург пришла настоящая весна с чистым небом. Над регионом завис мощный антициклон. Дождей не будет, а солнца хватит всем. Но расслабляться и прятать шапки пока рано.

Давление бьет по голове

Главная аномалия сейчас — атмосферное давление. Барометры показывают 781 мм ртутного столба. Для нашего города норма — около 760 мм, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Синоптики называют такое явление «барической горой». Метеозависимые люди могут почувствовать слабость, сонливость или головную боль. Особенно внимательными к себе стоит быть гипертоникам.

Со среды давление начнет плавно падать, и самочувствие придет в норму.

Самая холодная ночь недели

Ясное небо работает как открытая форточка: днем земля греется, а ночью тепло улетает в космос.

Предстоящая ночь станет пиком похолодания. В Ленинградской области температура упадет до -3…-5 градусов. Подморозит даже в центре Петербурга — термометры покажут около -1 градуса. Водителям утром наверняка придется соскребать иней со стекол.

Хорошая новость: это последние заморозки на неделе. Уже к четвергу ночная температура выйдет в устойчивый плюс.

Днем потеплеет до +13

Несмотря на холодные ночи, дни будут радовать. Ветер почти стихнет, а лучи уже греют по-настоящему.

В начале недели воздух прогреется до скромных +7…+9 градусов. Зато во второй половине недели начнется уверенное потепление. К пятнице и выходным обещают уже +11…+13 градусов. Ветра нет, осадков ноль — идеальное время для долгих прогулок.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербург пришла классическая поздняя осень.