Встречаем 2027 год Огненной Козы: как привлечь удачу, любовь и деньги

Как рассказал "Городовому" ясновидящая, финалистка первого сезона "Битвы экстрасенсов" Дарья Миронова, это время ярких эмоций, страсти и смелых перемен. Скучно точно не будет!
По восточному календарю эта стихия пробуждает в людях творчество, оптимизм и жажду жизни.
Магия чисел: о чем говорит 2027 год
В дате года заложены сильные подсказки.
Двойки отвечают за баланс и союз. Это знак древнего Дао: единство света и тьмы. Год идеально подходит для укрепления семьи, поиска любви и примирения.
Ноль требует смелости. Он ставит вопрос ребром и зовет пойти ва-банк. Не бойтесь рисковать и принимать решения, которые давно откладывали.
Семерка — это связь с космосом и знак высшей мудрости. В 2027 году раскроются многие секреты.
"То есть год отношений, год семьи. Ноль — это сложный период, нужно рисковать, нужно принимать важные, рискованные решения.
Двойка и семёрка — это символ божества, символ Бога, символ, который ведёт высшей частью. То есть это символ тайн. Возможно, очень много тайн раскроется в 2027 году", - отмечает эксперт.
В чем встречать: цвета и блеск
Забудьте про мрачные и холодные наряды. Хозяйка года любит тепло и пламя.
Идеальная палитра для праздника:
- Огненно-красный и сочный оранжевый;
- Теплый желтый и золотой;
- Мягкие песочные и бежевые оттенки.
Главный металл ночи — золото. Пусть его будет видно: подойдут массивные цепочки, сверкающие серьги или блестящие вставки на одежде.
Камни-талисманы: на здоровье и богатство
Правильные минералы помогут настроиться на волну года.
- Желтый цитрин и кошачий глаз. Это мощные денежные магниты. Они привлекают прибыль, помогают в торговле и спасают от лишних трат.
- Янтарь. Застывшая энергия солнца. Он идеально подходит пожилым людям. Янтарь помогает выровнять давление, защищает от упадка сил и успокаивает нервы.
Что поставить на стол и какие символы выбрать
Коза — животное домашнее, но с характером. Угодить ей просто.
Злаки для сытости. На столе обязательно должна быть крупа. Подойдет блюдо из риса или пшена. Это символ богатого урожая и финансовой стабильности.
"Главное, на новогодний стол не забывать поставить рис или пшено. А ещё, я рекомендовала бы, символом года поставить яблоки", - отмечает астролог Дарья Миронова.
Главный секрет счастливого года
Огненная Коза благоволит активным, щедрым и открытым людям.
Не сидите в новогоднюю ночь в одиночестве. Соберите шумную компанию, включите любимую музыку и наденьте самые нарядные вещи. Если встретить 2027 год с улыбкой, любовью в сердце и верой в свои силы — огонь согреет вас и исполнит все задуманное.
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