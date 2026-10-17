Встречаем 2027 год Огненной Козы: как привлечь удачу, любовь и деньги

2027 год пройдет под знаком Огненной Козы.

Как рассказал "Городовому" ясновидящая, финалистка первого сезона "Битвы экстрасенсов" Дарья Миронова, это время ярких эмоций, страсти и смелых перемен. Скучно точно не будет!

По восточному календарю эта стихия пробуждает в людях творчество, оптимизм и жажду жизни.

Магия чисел: о чем говорит 2027 год

В дате года заложены сильные подсказки.

Двойки отвечают за баланс и союз. Это знак древнего Дао: единство света и тьмы. Год идеально подходит для укрепления семьи, поиска любви и примирения.

Ноль требует смелости. Он ставит вопрос ребром и зовет пойти ва-банк. Не бойтесь рисковать и принимать решения, которые давно откладывали.

Семерка — это связь с космосом и знак высшей мудрости. В 2027 году раскроются многие секреты.

"То есть год отношений, год семьи. Ноль — это сложный период, нужно рисковать, нужно принимать важные, рискованные решения. Двойка и семёрка — это символ божества, символ Бога, символ, который ведёт высшей частью. То есть это символ тайн. Возможно, очень много тайн раскроется в 2027 году", - отмечает эксперт.

В чем встречать: цвета и блеск

Забудьте про мрачные и холодные наряды. Хозяйка года любит тепло и пламя.

Идеальная палитра для праздника:

Огненно-красный и сочный оранжевый;

Теплый желтый и золотой;

Мягкие песочные и бежевые оттенки.

Главный металл ночи — золото. Пусть его будет видно: подойдут массивные цепочки, сверкающие серьги или блестящие вставки на одежде.

Камни-талисманы: на здоровье и богатство

Правильные минералы помогут настроиться на волну года.

Желтый цитрин и кошачий глаз. Это мощные денежные магниты. Они привлекают прибыль, помогают в торговле и спасают от лишних трат.

Это мощные денежные магниты. Они привлекают прибыль, помогают в торговле и спасают от лишних трат. Янтарь. Застывшая энергия солнца. Он идеально подходит пожилым людям. Янтарь помогает выровнять давление, защищает от упадка сил и успокаивает нервы.

Что поставить на стол и какие символы выбрать

Коза — животное домашнее, но с характером. Угодить ей просто.

Злаки для сытости. На столе обязательно должна быть крупа. Подойдет блюдо из риса или пшена. Это символ богатого урожая и финансовой стабильности.

"Главное, на новогодний стол не забывать поставить рис или пшено. А ещё, я рекомендовала бы, символом года поставить яблоки", - отмечает астролог Дарья Миронова.

Главный секрет счастливого года

Огненная Коза благоволит активным, щедрым и открытым людям.

Не сидите в новогоднюю ночь в одиночестве. Соберите шумную компанию, включите любимую музыку и наденьте самые нарядные вещи. Если встретить 2027 год с улыбкой, любовью в сердце и верой в свои силы — огонь согреет вас и исполнит все задуманное.

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